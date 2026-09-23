Сегодня 05:01 Рождественский кактус. Как ухаживать за декабристом осенью, чтобы он зацвел зимой Фото: na3/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Декабрист — красивый тропический кактус без колючек. Это одно из немногих комнатных растений, которые цветут зимой, создавая дома праздничное настроение. Однако, чтобы добиться этого, нужно правильно за ним ухаживать.

Что это за растение

Декабрист (научное название — шлюмбергера, в честь французского коллекционера кактусов) распространен в тропических лесах Бразилии, где растет на стволах и ветках деревьев. В Европу растение завезли еще в ХIX веке. Его можно узнать по побегам-«листьям» с зубчатыми краями и ярким вытянутым цветкам. Бутоны бывают красными, розовыми, белыми и фиолетовыми. Народное название шлюмбергера получила в связи со сроком цветения — с ноября по январь включительно. Декабрист также называют рождественским кактусом.

Фото: Dean Hanson/Journal / www.globallookpress.com

«Декабрист — фотопериодичное растение, то есть он чувствителен к продолжительности дня и световому спектру. Это растение тропиков и субтропиков, где продолжительность дня всегда примерно одинаковая. И когда продолжительность дня входит в такую фазу, для декабриста это сигнал к цветению», — пояснил 360.ru садовод Александр Сидельников. Растение сравнительно неприхотливо, но есть ошибки в уходе, которые могут помешать ему цвести или вовсе погубить его.

Как ухаживать за декабристом в сентябре

Сейчас важный период: у кактуса идет закладка цветочных почек. Если они не появятся в течение полутора-двух месяцев, цветения не будет.

Декабрист можно подкормить. Подойдут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия и минимумом азота. Для закладки бутонов растение достаточно подкармливать раз в месяц. В качестве альтернативы можно использовать для подкормки золу (две столовые ложки на литр воды), сахар для питания и развития (половину столовой ложки в литре воды не чаще раза в месяц). Также для усиления цветения рекомендуют борную кислоту — один грамм на литр воды — или янтарную кислоту: одна таблетка на литр воды.

Фото: R. Koenig/blickwinkel / www.globallookpress.com

Важно не переусердствовать — прибегать ко всем народным средствам одновременно не надо. Избыток солей может навредить корням. А если вы недавно пересадили растение в свежий питательный грунт, подкормка может и вовсе не потребоваться. В любом случае лучше завершить ее примерно за месяц до предполагаемого начала цветения. Так растение переключится с усвоения питания на формирование бутонов. Во время цветения запрещено использовать удобрения с азотом — декабрист сбросит бутоны. Можно один раз применить калийно-фосфорное удобрение, чтобы поддержать силы растения.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Olga Simonova / www.globallookpress.com

Усиленная подкормка не поможет, если растение неправильно содержится.

В каких условиях цветет декабрист

Для закладки бутонов нужна невысокая температура — около +18–20 градусов или даже ниже. Для многих фотопериодических растений понижение температуры — тоже сигнал к началу цветения. Если будет теплее, растение может цвести хуже, а при температуре от +25 градусов вообще не будет закладывать бутоны, подчеркнул собеседник 360.ru. Кроме того, в период бутонизации и цветения горшок с растением нельзя вращать и переставлять.

Чтобы декабрист зацвел, запомните одно суперправило. Он очень чувствителен к направлению на солнце, на свет. Если вы будете вращать декабрист, повернете даже градусов на 15, то можете выключить у него цветение. Если он смотрел на юг, а вы его вообще развернули, он может совсем отказаться цвести. Александр Сидельников Садовод, член Российского ботанического общества

Другие распространенные ошибки цветоводов — слишком яркое освещение и хронический перелив. На фоне высокой влажности грунта могут развиться болезни: фитофтороз, корневые гнили.

Как правильно поливать декабрист

Декабрист не типичный кактус, полив которого принято сильно сокращать примерно с октября. Это растение, привыкшее к достаточно влажному климату, поэтому оно нуждается в равномерных, но не постоянных поливах. Общую рекомендацию по объему и частоте полива дать сложно — все зависит от условий: размера цветочного горшка, почвы. «Чуть-чуть поковыряйте пальцем почву: если она уже совсем сухая, то, конечно же, нужно поливать. Но если даже чуть-чуть влажная, полив нужно отложить», — посоветовал садовод.