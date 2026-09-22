Дачникам посоветовали посеять белую горчицу после сбора урожая

Белая горчица — полезное растение для улучшения почвы. После сбора урожая дачники могут использовать освободившиеся грядки для посева сидератов, и белая горчица — один из рекомендуемых вариантов от Россельхозцентра, пишет Ura.ru .

Белую горчицу сеют так, чтобы она успела взойти и дать зеленую массу до холодов — на это уходит около 40 дней. В северных регионах посев проводят сразу после уборки урожая, а на юге можно не спешить.

Перед посевом грядку очищают от сорняков, рыхлят верхний слой почвы и выравнивают поверхность. Семена не требуют замачивания: их равномерно распределяют по влажной земле из расчета 3–5 г/м², заделывают граблями на глубину 1–2 см и при необходимости поливают.

Скашивать горчицу нужно до цветения, когда растения достигнут 15–20 см в высоту. После скашивания зеленую массу измельчают лопатой и заделывают в почву на глубину 5–7 см.

Не рекомендуется высевать горчицу после других крестоцветных (капусты, редиса, репы) из-за общих болезней и вредителей. Лучшие предшественники — картофель и другие культуры, не относящиеся к этому семейству.