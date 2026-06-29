«Не надо их есть». Цветоводы предупредили о ядовитых комнатных цветах

Большинство комнатных цветов — ядовитые. Однако ядовитый у растений только сок, поэтому не нужно их есть. Особо внимательными нужно быть цветоводам, у которых есть дети или домашние питомцы.

«Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть», — заявила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Эксперт отметила, что если в доме есть активные дети, то с цветами нужно быть аккуратнее. У некоторых растений бывают съедобные плоды, но зачастую они плодоносят раз в десятилетие.

Сок растений может вызвать отравление, добавила флорист Елизавета Ястова.

«Если у растений надломить листочек, то выделяется белый сок, такой тянущийся. Но прям сказать, что вот оно стоит и ядовито — так нельзя сказать», — отметила Ястова.

Такие растения нужно ставить подальше от животных и детей. Флорист отметила, что если бы растения были реально опасными, то их бы запретили выращивать и продавать.

Чтобы растение дольше радовало, их обязательно нужно подкармливать удобрениями. Эксперты рассказали, что предпочтение лучше отдать специализированным удобрениям и не рисковать домашними средствами.