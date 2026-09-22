Биолог Воробьев перечислил сидераты, которые можно посадить в теплом сентябре

Обычно сидераты, которые улучшают структуру почвы, сажают в августе и начале сентября, если он выдастся теплым. Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал 360.ru, какие виды культур подойдут для этого.

Сейчас сидераты уже поздно высевать, так как они не успеют полностью реализовать свой потенциал.

«Это нужно было делать в середине или начале августа, потому что они растут примерно 40 дней. Сейчас температура приблизилась к +10 градусам, а в это время растения просто замедляют рост», — уточнил Воробьев.

По его словам, в августе — начале сентября, если он достаточно теплый для всходов, можно посеять фацелию: она не только оздоровит почву, но и будет хорошим медоносом для пчел и других опылителей, которые полезны для плодовых деревьев весной.

Также полезно высадить овес (не позднее конца сентября, так как он не любит морозы), озимую рожь и рапс, белую горчицу. А вот люпин, клевер, люцерну сажать уже поздно.

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