Ландшафтный архитектор Васецкий рассказал, как стричь изгороди в сентябре

Осенняя стрижка помогает лиственным изгородям сохранить форму и подготовиться к холодам. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий перечислил растения, которые можно обрезать в сентябре, сообщает Sputnik .

В сентябре кустарники замедляют рост, но еще не уходят в полный покой. В это время можно удалить лишнюю поросль и придать изгороди форму. По словам Васецкого, стрижка не дает молодым побегам пойти в рост: они не успеют одревеснеть до морозов и могут вымерзнуть.

Эксперт рекомендовал обрезать быстрорастущие лиственные виды: бирючину, боярышник, кизильник, граб, иву и клен татарский. Туи, можжевельники, самшит и тис лучше оставить до весны, поскольку хвоя защищает их от ветра и холода. Не стоит стричь сирень, чубушник, весеннюю спирею и вейгелу: осенняя обрезка удалит бутоны, заложенные для цветения.

Для формовки протяженных посадок специалист посоветовал использовать аккумуляторные кусторезы. Ровный срез быстрее заживает и снижает риск инфекций.

После обрезки изгороди нужно подготовить к зиме. За одну-две недели до заморозков следует полить посадки из расчета 20-30 литров на погонный метр, затем замульчировать почву компостом, корой или торфом слоем 5-8 сантиметров. Молодые изгороди укрывают после первых морозов до минус 3-5 градусов.