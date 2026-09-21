Сегодня 05:49 Все соседки обзавидуются. Как правильно посадить цветы под зиму, чтобы весной взошли шикарные клумбы Садовод Олейник: семена под зиму высаживают при устойчивой нулевой температуре Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Осень — время, когда начинается будущая весна на приусадебном участке. Одни дачники убирают участок до следующего сезона, другие сеют цветы под зиму и весной получают клумбы, которые зацветают на две недели раньше соседских. Почему у одних всходы дружные, а у других грядки пустуют? И какие ошибки мешают получить шикарное цветение?

Осенний посев: для чего он нужен? Весенняя гонка в саду выматывает даже опытных дачников. Пока руки дойдут до цветников, земля уже прогрета, сорняки поднялись стеной, а время на посев безвозвратно упущено. Эту проблему позволяет решить подзимний посев. Садовод переносит часть работы на осень, когда темпы уже не такие напряженные. Татьяна Олейник, председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым, в разговоре с 360.ru объяснила главные выгоды такого подхода.

Для чего мы сеем цветы под зиму? Весной очень много работы в саду, поэтому осенний посев — это экономия времени: осенью мы сажаем, а весной не тратим на это много времени. Второе — посадка под зиму дает возможность цветам зацвести примерно на две недели быстрее. Татьяна Олейник председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым

Но у каждой медали есть обратная сторона. Осенний посев прощает меньше ошибок, чем весенний, потому что семенам предстоит пережить зиму. И первая ошибка, которую допускает большинство новичков, связана со сроками. Поспешность в этом деле губит все начинания еще до наступления холодов. Главная ошибка осеннего посева Садовод торопится закрыть сезон, видит мягкую осеннюю погоду и решает, что лучшего момента не будет. А семена в прогретом грунте набухают, трогаются в рост, а потом приходит первый серьезный мороз и уничтожает неокрепшие ростки. «Семена высаживаем в открытый грунт при устойчивой нулевой температуре, чтобы не было плюса. Небольшой заморозок, изморозь на грунте. Почему именно такая температура, а не плюс? Если будет плюсовая температура, солнце пригреет, семена пойдут в рост, а потом ударит мороз — они погибнут. Нужен устойчивый ноль и небольшие заморозки», — пояснила Олейник.

Фото: РИА «Новости»

Землю при этом нужно подготовить заранее, пока она еще поддается обработке. В холодный грунт не вносят удобрения и не перекапывают грядку. Почва, грядка, маркировка Даже идеально выбранный момент посева не компенсирует ошибки в подготовке почвы. Эксперт подробно остановилась на требованиях к земле и способам ее обеззараживания.

Перед посадкой, даже если землю купили, ее лучше подготовить: обработать фитоспорином или простой марганцовкой. После обработки земля должна высохнуть, только после этого используем. Татьяна Олейник

Чтобы защитить корни и семена от застоя воды, который весной приводит к гниению и грибковым заболеваниям, лучше сделать приподнятую грядку. То есть насыпь из плодородного грунта, огороженную бортиками. Также следует позаботиться о том, чтобы сорняки не смогли опередить цветы. «Землю нужно подготовить так, чтобы не было сорняков. Весной все быстро растет, и если одновременно пойдут сорняки, сложно будет найти, где сорняк, а где ваш цветок. Лучше оставить упаковку от семян в месте посадки, чтобы было видно, где какие семена. Опытные садоводы используют таблички с названием сорта, которые вставляются в землю», — отметила Олейник.

Фото: РИА «Новости»

Еще один важный вопрос — это норма высева. Собеседница 360.ru сравнила подзимний посев с лотереей, где ставку нужно делать с запасом. «По поводу нормы высева под зиму — здесь кот в мешке. Неясно, какой процент семян взойдет и какая будет зима. Поэтому норму высева нужно увеличить раза в два. В зависимости от того, что указано на этикетке по каждому сорту, можно смело высаживать в два раза больше. Лучше пусть взойдет больше, чем останется мало», — пояснила Олейник. Что можно сеять под зиму, а что погибнет Чем обернется осенняя работа — пышным цветением или пустой грядкой — определяет выбор культур. Одни растения отлично переносят зимовку в грунте, другие погибают при первых же морозах.

Из неприхотливых: календула — декоративна в течение всего летнего сезона, яркая даже при заморозках, хорошо стоит в небольших вазочках, неприхотлива. Космея — тоже прекрасно себя чувствует. Алиссум — хорошо идет в подбивку для миксбордеров и бордюров. Гацания тоже подходит. Татьяна Олейник

Астры занимают особое место в этом списке. Их можно сеять под зиму, но культура требует внимательного и аккуратного подхода. «Астры бывают мелкие, средние, высокие, есть необыкновенные сорта. Астра достаточно капризна. Посадить под зиму можно, но действовать нужно внимательно и аккуратно, не торопиться», — отметила собеседница 360.ru. Луковичные культуры делятся на две противоположные группы. Одни отлично зимуют в грунте, другие погибают от промерзания и требуют выкопки. Тюльпаны, нарциссы, мускари, гиацинты и крокусы подходят для осенней посадки. Олейник посоветовала сажать их группами, учитывая высоту каждого растения.

Фото: 360.ru

К культурам, которые нельзя оставлять в земле на зиму относятся гладиолусы, георгины, канны и клубневая бегония. «Гладиолусы выкапывают и хранят зимой в прохладном месте: на морозе их луковицы промерзают, и цветок погибает. К растениям, которые нужно хранить и высаживать только весной, когда нет заморозков, относятся георгины, канны, клубневая бегония», — пояснила Олейник. Клубневая бегония внешне напоминает розы и выглядит очень эффектно. Но ее клубни требуют такого же хранения в прохладном месте, как у гладиолусов и георгинов. Как защитить будущие всходы Посадки, оставленные на зиму без защиты, рискуют не дожить до весны. Мороз, резкие перепады температуры и отсутствие снежного покрова способны уничтожить посеянные культуры.

Фото: РИА «Новости»

Самым простым и доступным способом укрытия является мульчирование. «Я предпочитаю мульчировать практически любые посадки. Это может быть листва или лапник, для цветов — скорее листва. Главное, чтобы листва была не с больных растений. Когда убирают ветки и листву с больного растения, в перегной это не подходит. Это дополнительная инфекция, которая будет разноситься по всему саду. Все подобное нужно собрать и сжечь, либо вывезти с участка», — объяснила садовод.

Интересно Мульчирование — это укрывание почвы вокруг растений слоем какого-либо материала. Этот материал называется мульчей, он защищает землю от пересыхания, перегрева, эрозии и роста сорняков.

Фото: РИА «Новости»