Сегодня 21:30 «Королевы осени». Как подготовить хризантемы к зиме Садовод Туманов: корейские сорта хризантем переживут зиму на открытой клумбе Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Хризантемы превращают обычный сад в яркий цветочный ковер. Но некоторые их сорта могут погибнуть, столкнувшись с первыми осенними заморозками. Какие «королевы осени» переживут холода без сложного ухода, а кому понадобится забота и укрытие — разбирался 360.ru.

Цветы без лишних хлопот. Какие хризантемы выбрать? Перед покупкой цветочной рассады важно выяснить, к какому виду она относится. Для начинающих садоводов лучше всего подойдут корейские сорта. Они неприхотливы, хорошо растут в открытом грунте и каждый год покрываются множеством цветов. Кроме того, такие хризантемы долго стоят в срезке. «У нас выращивают массово корейские хризантемы. Они некрупные, достаточно неприхотливые, иногда растут в полудикой форме», — рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Именно вид растения во многом определяет, сможет ли оно пережить зиму на клумбе. Дорогие и необычные сорта не станут панацеей: их далеко не всегда адаптируют для выращивания в открытом грунте.

Фото: РИА «Новости»

Теплолюбивое растение. Спасти цветы помогут мульча и снег Чувствительным к холоду хризантемам потребуются особый уход и защита. Осенью почву вокруг кустов мульчируют, а после выпадения снега используют его как естественное укрытие. Некоторые опытные садоводы сочетают оба этих способа. Однако даже такая тщательная подготовка не гарантирует успешной зимовки для всех сортов. Поэтому при покупке лучше заранее узнать, насколько растение устойчиво к морозам.

Их обычно утепляют либо мульчированием почвы, либо снегом, либо и то и другое. Андрей Туманов Председатель общероссийской организации «Садоводы России»

Горшок вместо клумбы. Растения придется убрать в погреб Те хризантемы, которые точно не перенесут зиму в открытом грунте, сразу выращивают в горшках. Это не креативный подход к садоводству, а практическое решение. «Есть даже такие виды хризантемы, которые вообще не зимуют. Их надо в горшочках высаживать, так же вынимать из почвы и отправлять в погреб, чтобы зимовали при температуре не ниже нуля», — пояснил председатель общероссийской организации «Садоводы России». Такой вариант требует гораздо больше внимания и сил. Поэтому тем, кто не хочет заниматься осенней пересадкой и хранением растений, специалист посоветовал сразу выбирать неприхотливые корейские сорта.

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press / www.globallookpress.com

С места на место. Когда пересаживать хризантемы? Осень — далеко не лучшее время для пересадки хризантем. До наступления холодов им важно сохранить силы и завершить сезон цветения. Если нет особых условий, то перенос кустов лучше отложить до весны. «Можно пересаживать [осенью]. Но лучше будет пересадить по весне. Сейчас у них период цветения, поэтому их трогать не лучший вариант», — сказал Туманов. При этом осенняя пересадка сама по себе не означает, что куст обязательно погибнет. Важную роль играют не только сезон, но и вид растения, погода и время, которое осталось до морозов.

Фото: Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global look Press / www.globallookpress.com