17 сентября 2026 19:00 Пять шагов для чистого урожая: как правильно законсервировать теплицу осенью Агроном Тихонова объяснила, почему нужно обязательно готовить теплицу осенью Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Осенью дачники собирают последний урожай и постепенно сворачивают сезон, но теплица требует особого внимания. Если оставить все как есть, весной можно столкнуться с болезнями, вредителями и поврежденной конструкцией. Как правильно ее законсервировать на зиму и какие ошибки чаще всего допускают — в материале 360.ru.

Разница между пластиковыми и стеклянными теплицами Теплицы бывают разные, самые распространенные — стеклянные и пластиковые, и важно понимать разницу между ними. «В стеклянные теплицы не попадает ультрафиолет, а в пластиковые попадает. Однако ультрафиолет овощам необходим, так как он повышает количество витамина C в них. Поэтому овощи открытого грунта вкуснее, чем из теплицы», — объяснила 360.ru агроном Елизавета Тихонова. Еще один вариант теплицы — из пленки, но его невозможно подготовить в зиму из-за хрупкости конструкции. Что будет, если не консервировать теплицу на зиму Достоинство теплицы в том, что в ней меньше вредителей и болезней, отметила Тихонова. Она закрывает и частично предохраняет растения от выпадения осадков сверху, которые летом несут в себе миллионы спор. «Среди этих спор есть совершенно бесполезные для растений — например, вредные грибки, фитофторы и всевозможные болезни», — рассказала агроном.

Фото: РИА «Новости»

Часть вредителей и болезней скапливается и впитывается в землю вокруг, поэтому они могут попасть и в теплицу тоже. По этой причине Тихонова посоветовала все же готовить ее в зиму, перекапывая почву внутри. Мера убережет следующий урожай от вредного воздействия среды. «Не от всех болезней и не всех вредителей, но порядка 70% погибает, а вот в открытом грунте этого не происходит. Когда снег ложится, они под ним спокойно живут, то есть спят. А в теплице у них сна не будет, они все просто вымерзнут», — объяснила эксперт. Как правильно законсервировать теплицу: пошаговая инструкция Шаг первый — убрать всю растительность Из теплицы следует убрать любые остатки культур и сорняки. Шаг второй — обмыть теплицу из шланга Иногда теплица зарастает водорослями — в этом случае будет недостаточно струи воды, поэтому стенки теплицы моют с щеткой и калийным мылом, рассказала Тихонова. «Это может быть даже обыкновенное средство для посуды. Нужно в ведре его развести и помыть. Смывать такую мыльную воду необязательно — она уйдет самостоятельно в течение зимы и весны», — уточнила агроном. Дополнительно можно обработать каркас парника антисептиком или раствором медного купороса.

Фото: РИА «Новости»

Шаг третий — перекопка После помывки надо перекопать почву крупными комьями. «Нужно дать ей высохнуть хорошенько, чтобы она была сухая, и перекопать крупными комьями на штык — на 28 сантиметров. Желательно эти комья складывать к середине, чтобы края у теплицы промерзли», — отметила Тихонова. Парник в течение зимы открывать не следует, чтобы внутрь не попадал снег. Это необходимо, чтобы внутри хорошенько промерзла почва — в этом случае в почве внутри теплицы погибнут болезни и многие вредители.

Интересно Почему копать нужно на глубину именно 28 сантиметров? Именно на этом отрезке живут всевозможные вредители и опасные микроорганизмы. Если на улице будет -27 градусов, то внутри теплицы установится температура на шесть градусов выше, то есть примерно -20…-21, что достаточно для промерзания земли и гибели вредной микрофлоры и болезней.

Дополнительно можно продезинфицировать грунт раствором марганцовки или медного купороса. Шаг четвертый — проветривание теплицы Тихонова отметила, что сразу после перекапывания нужно проветрить парник, чтобы земля внутри просохла и могла схватиться в морозы. Она еще раз подчеркнула, что открывать теплицу во время холодного времени года нельзя. Шаг пятый — защита конструкции Дополнительно можно установить подпорки под дуги или конек крыши парника, чтобы конструкция не развалилась в случае особенно снежной зимы или ураганного ветра.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com