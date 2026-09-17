Пять шагов для чистого урожая: как правильно законсервировать теплицу осенью
Агроном Тихонова объяснила, почему нужно обязательно готовить теплицу осенью
Осенью дачники собирают последний урожай и постепенно сворачивают сезон, но теплица требует особого внимания. Если оставить все как есть, весной можно столкнуться с болезнями, вредителями и поврежденной конструкцией. Как правильно ее законсервировать на зиму и какие ошибки чаще всего допускают — в материале 360.ru.
Разница между пластиковыми и стеклянными теплицами
Теплицы бывают разные, самые распространенные — стеклянные и пластиковые, и важно понимать разницу между ними.
«В стеклянные теплицы не попадает ультрафиолет, а в пластиковые попадает. Однако ультрафиолет овощам необходим, так как он повышает количество витамина C в них. Поэтому овощи открытого грунта вкуснее, чем из теплицы», — объяснила 360.ru агроном Елизавета Тихонова.
Еще один вариант теплицы — из пленки, но его невозможно подготовить в зиму из-за хрупкости конструкции.
Что будет, если не консервировать теплицу на зиму
Достоинство теплицы в том, что в ней меньше вредителей и болезней, отметила Тихонова. Она закрывает и частично предохраняет растения от выпадения осадков сверху, которые летом несут в себе миллионы спор.
«Среди этих спор есть совершенно бесполезные для растений — например, вредные грибки, фитофторы и всевозможные болезни», — рассказала агроном.
Часть вредителей и болезней скапливается и впитывается в землю вокруг, поэтому они могут попасть и в теплицу тоже. По этой причине Тихонова посоветовала все же готовить ее в зиму, перекапывая почву внутри. Мера убережет следующий урожай от вредного воздействия среды.
«Не от всех болезней и не всех вредителей, но порядка 70% погибает, а вот в открытом грунте этого не происходит. Когда снег ложится, они под ним спокойно живут, то есть спят. А в теплице у них сна не будет, они все просто вымерзнут», — объяснила эксперт.
Как правильно законсервировать теплицу: пошаговая инструкция
Шаг первый — убрать всю растительность
Из теплицы следует убрать любые остатки культур и сорняки.
Шаг второй — обмыть теплицу из шланга
Иногда теплица зарастает водорослями — в этом случае будет недостаточно струи воды, поэтому стенки теплицы моют с щеткой и калийным мылом, рассказала Тихонова.
«Это может быть даже обыкновенное средство для посуды. Нужно в ведре его развести и помыть. Смывать такую мыльную воду необязательно — она уйдет самостоятельно в течение зимы и весны», — уточнила агроном.
Дополнительно можно обработать каркас парника антисептиком или раствором медного купороса.
Шаг третий — перекопка
После помывки надо перекопать почву крупными комьями.
«Нужно дать ей высохнуть хорошенько, чтобы она была сухая, и перекопать крупными комьями на штык — на 28 сантиметров. Желательно эти комья складывать к середине, чтобы края у теплицы промерзли», — отметила Тихонова.
Парник в течение зимы открывать не следует, чтобы внутрь не попадал снег. Это необходимо, чтобы внутри хорошенько промерзла почва — в этом случае в почве внутри теплицы погибнут болезни и многие вредители.
Интересно
Почему копать нужно на глубину именно 28 сантиметров? Именно на этом отрезке живут всевозможные вредители и опасные микроорганизмы. Если на улице будет -27 градусов, то внутри теплицы установится температура на шесть градусов выше, то есть примерно -20…-21, что достаточно для промерзания земли и гибели вредной микрофлоры и болезней.
Дополнительно можно продезинфицировать грунт раствором марганцовки или медного купороса.
Шаг четвертый — проветривание теплицы
Тихонова отметила, что сразу после перекапывания нужно проветрить парник, чтобы земля внутри просохла и могла схватиться в морозы. Она еще раз подчеркнула, что открывать теплицу во время холодного времени года нельзя.
Шаг пятый — защита конструкции
Дополнительно можно установить подпорки под дуги или конек крыши парника, чтобы конструкция не развалилась в случае особенно снежной зимы или ураганного ветра.
Типичные ошибки при консервации теплицы
Тихонова назвала самые распространенные ошибки, которые допускают огородники при подготовке парника к зиме.
- Не перекапывать землю внутри теплицы — это самая грубая ошибка. В этом случае земля промерзнет не очень сильно, максимум на пять сантиметров, и тогда все болезни и вредители, которые останутся спать на глубине 28 сантиметров, весной проснутся.
- При перекапывании хаотично разбрасывать комья земли. Агроном порекомендовала складывать их в центре теплицы, чтобы было лучше промерзание почвы, а также чтобы по бокам слизни, муравьи и другие вредители не отложили свои яйца.
- Оставлять теплицу открытой на зиму. Первую причину Тихонова уже объяснила — в этом случае внутрь будет попадать снег, а почва не промерзнет как следует. Также это убережет створки от поломки в случае метели или сильного ветра.
- Не обрабатывать теплицу антисептиком и не мыть от водорослей — если этого не сделать, споры грибков и бактерии останутся на металле и поликарбонате и проснутся весной вместе с природой.
- Забывать про подпорки для крыши и дуг. Снежная зима или сильный ветер могут не только деформировать конструкцию, но и вовсе разрушить ее — особенно, если парник стоит на участке много лет.
- Оставлять мусор и растительность на зиму. На них могут остаться болезни и вредители, которые перекинутся на новый урожай в предстоящем огородном сезоне.