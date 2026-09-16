16 сентября 2026 19:40 Перекопка, сидераты и никакого азота. Что сделать с грядками до холодов Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Осенью дачники обычно думают об урожае, который уже собрали, а не о том, что будет на грядках весной. И зря: если не подготовить землю сейчас, летом можно остаться без хорошего урожая. Перекопка, удобрения, сидераты и мульча — все это работает на будущий сезон, пока у огородника есть время и силы. Какие ошибки чаще всего допускают при осенней подготовке грядок и что обязательно стоит сделать до холодов — в материале 360.ru.

Зачем готовить землю под грядки осенью Некоторые огородники осенью никак не готовят землю к следующему сезоне. Напрасно, ведь за лето земля уплотняется, истощается и теряет структуру, а вместе с урожаем с грядок уходит часть питательных веществ. Если оставить все как есть, весной придется в спешке исправлять ошибки, а растения получат меньше сил для роста. Кроме того, осенью у дачника гораздо больше времени, чем в разгар сезона. Можно спокойно перекопать грядки, внести органику, посеять сидераты и замульчировать землю. Все это постепенно переработается за зиму и к весне превратится в плодородный слой, готовый принять новые посадки. Как подготовить землю под грядки этой осенью Бывают два вида грядок: стационарные и шагающие. «Стационарная грядка, как правило, имеет бортики из разных материалов: шифера, металла, досок. Это удобно, потому что можно сделать высокую грядку, чтобы в ней было комфортно работать и она быстрее прогревалась», — рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Фото: Медиасток.рф

Шагающие грядки делают лопатой и граблями, а между ними обычно сбрасывают сорники. Эксперт посоветовал осенью перекапывать такие виды грядок вместе с междурядьем, чтобы зимой земля «отдохнула». За сезон на них скапливаются семена сорняков, возбудители болезней и вредные споры, и все это во время перекапывания отправляется внутрь.

Интересно Стационарные грядки тоже желательно перекапывать осенью, чтобы весной они были уже готовы к посадке.

Также перекопка осенью помогает внести в землю органические удобрения, а если почва глинистая — разрыхлители, например, песок. «Важна кислотность почвы, потому что в кислой среде много элементов растениями не усваивается. Слишком щелочная земля тоже не очень хороша, нужно стремиться к нейтральной почве. Сделать ее таковой можно с помощью раскислителей — доломитовой муки, извести или печной золы», — рассказал Туманов. Часть грядок уже осенью используют для посадок под зиму. Как правило, это лук и чеснок, а цветоводы высаживают луковичные: тюльпаны или нарциссы. Их сажают примерно за две недели до устойчивых морозов. К формированию этих грядок нужно подходить серьезно, потому что они должны не развалиться за зиму и в период вешних вод. На ровном участке желательно располагать грядки с юга на север, чтобы в первой половине дня солнце грело их с одной стороны, а во второй половине — с другой, рассказал Туманов. Если же расположить грядки в другом направлении, прогрев может быть неравномерным.

Если участок с уклоном и воды на нем не хватает, то грядки лучше делать поперек уклона, чтобы вода не стекала и задерживалась. Если же участок, наоборот, сырой, но грядки делают под уклоном. Андрей Туманов

Еще один важный компонент подготовки — удаление сорняков и больных растений. Часть из них может выжить, и весной они первыми начнут расти.

Фото: РИА «Новости»

Что важно учитывать при подготовке грядок к следующему сезону От того, какие культуры росли ранее на грядках, зависит многое. Туманов подчеркнул: севооборот — это самое главное. «Никогда не сажают одну и ту же культуру или родственную ей на одном месте, их нужно менять местами. Если на этой грядке росла капуста, ни в коем случае нельзя сажать здесь же ни капусту, ни ее родственников крестоцветных. А вот пасленовые — пожалуйста», — привел пример собеседник 360.ru. Это правило огородники вывели неспроста: почва накапливает в себе болезни и вредителей, которые могут перекинуться и на следующий урожай, и тогда можно потерять часть плодов. Какие удобрения можно вносить осенью Туманов предупредил: сегодня на рынке очень много мусора, который продают под видом органических удобрений. Покупать их он не советует. «Лучшее органическое удобрение всех времен и народов, это знали еще в Древнем Риме и Греции — это компост, то, что перегнило. Это даже не навоз, потому что в нем много семян сорняков, могут быть болезни, а компост, который перегнил из органики: картофельных очисток, кухонных отходов, даже борщевика», — отметил эксперт. Вот только такое органическое удобрение он порекомендовал вносить все же весной, потому что его может смыть талыми водами. А вот осенью полезно вносить в почву форфорные и калийные удобрения — они точно останутся в земле до весны. Брать можно любые, главное, чтобы там не содержался азот. А далее следует действовать строго по инструкции этого препарата.

Фото: РИА «Новости»