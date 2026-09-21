Доцент Пермякова объяснила, почему холодные ночи делают листву ярче

Холодные ночи в сочетании с солнечными днями помогают деревьям приобрести насыщенные осенние оттенки. Доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Ирина Пермякова объяснила, что такие условия усиливают образование красных пигментов, сообщает RT .

Растения распознают приход осени по сокращению светового дня и снижению температуры. Из-за этого меняется их гормональный фон: уровень ауксина, отвечающего за рост, падает, а содержание этилена и абсцизовой кислоты увеличивается.

Эти процессы запускают старение тканей и разрушение хлорофилла, который придает листьям зеленый цвет. После его распада становятся заметны другие пигменты.

Пермякова пояснила, что каротиноиды окрашивают листву в желтый и оранжевый цвета. Красные оттенки формируют антоцианы.

Для активной выработки антоцианов необходимы яркий свет и похолодание. На холоде обмен веществ в листьях замедляется, в тканях накапливается глюкоза, а синий и ультрафиолетовый свет стимулируют синтез красных пигментов.

При теплой и пасмурной погоде окраска листьев становится менее выраженной. Наиболее яркую листву дают холодные ночи, которые сменяются солнечными днями.