Агроном рассказал, можно ли удобрять цветы самодельными средствами

Комнатные цветы развиваются в замкнутом пространстве, поэтому питание к корням поступает только из удобрений. Их огромное количество: жидкие, сухие, гранулированные пролонгированного действия, корневые и по листу. Эксперты советуют не пренебрегать современными удобрениями и не экспериментировать с самодельными средствами.

«Для комнатных растений это нельзя применять. Только искусственные удобрения. <…> Вы поливаете, с поливом постепенно поступают к корням. <…> Особенно в период цветения, потому что цветение это не для того, чтобы нам с вами красоту, а для того, чтобы им дать семена, они же собираются дать потомство, поэтому они цветут, а не для того, чтобы у нас было красиво. Им плевать на нас вообще», — пояснила Тихонова.

В природе в почве присутствуют бактерии, которые помогают разложению биологических отходов. Также есть грибы, которые в процессе жизнедеятельности выделяют питательные вещества. В горшках всего этого нет, отметила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Азотная подкормка нужна для развития зеленой массы. Подкармливать следует примерно раз в две недели. И делать это следует только профессиональными средствами. По словам агронома, самодельные средства применяли в давние времена, когда нельзя было купить нормальное удобрение. Тихонова отметила, что из-за домашних средств в цветах могут завестись трипсы, дрозофиллы и другие вредные насекомые.

Флорист Елизавета Ястова придерживается другого мнения.

«Это равносильно как спросить, что лучше, сделать маску самим или купить в магазине. Здесь каждый будет выбирать, что ему более приемлемо. Когда покупаешь в магазине, там уже написаны и пропорции, и количество, и частота поливов, или когда надо удобрить, или сколько насыпать этого удобрения», — пояснила флорист.

Если удобрение делается самостоятельно, то соблюсти пропорции будет непросто.

Эксперты также рассказали, как важно определить режим полива для каждого растения. Кто-то любит постоянную влажность грунта, а некоторые погибнут из-за мокрых «ног».