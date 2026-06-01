Флорист Ястова предупредила, что привычка переставлять цветы может привести к их гибели

Многие любители комнатных растений часто меняют месторасположение своих зеленых питомцев, думая, что таким образом улучшают условия для их роста. Однако флорист Елизавета Ястова в разговоре с «Абзацем» предупредила, что это может стать причиной скрытого стресса для растений и привести к их гибели.

Когда цветок адаптируется к одному месту, перестановка вызывает у него стресс, отметила флорист. Особенно чувствительны к таким изменениям фикусы, которые могут резко сбросить листву. Несмотря на это, растения способны восстановиться даже после сильного стресса, подчеркнул сайт KP.RU.

Также флорист обратила внимание на то, что сквозняки от открытых окон, близость отопительных приборов и нарушение режима полива могут быть губительны для большинства растений.

«Особенно опасно переувлажнение для замиокулькаса, сансевиерии, кактусов и других суккулентов», — пояснила она.

В таких условиях корневая система быстро загнивает, что ведет к гибели цветка. Кроме того, эксперт не рекомендует чрезмерно доверять модным системам автополива, поскольку их эффективность зависит от объема кашпо. Для небольших горшков (до 2–3 литров) такие системы могут быть полезны во время отсутствия хозяев, но для крупных растений они не подходят, так как не обеспечивают равномерного увлажнения.