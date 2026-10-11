Сегодня 05:00 Осень — время пирогов. Топ-5 быстрых рецептов от шеф-повара Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Еда

Продукты

Рецепты

Осенью особенно хочется тепла, уюта и ароматов свежей выпечки. А вот часами стоять у плиты — не очень. 360.ru собрал рецепты пирогов, которые можно приготовить, если у вас мало свободного времени или гости уже в пути.

Осенние пироги часто готовят с яблоками, грушами или тыквой. Многие их сорта как раз достигают пика зрелости. Кроме того, эти продукты универсальны (с ними можно составить массу рецептов) и полезны.

Яблоки содержат железо, витамин С, клетчатку и пектин, что помогает укреплять силы организма и поддерживать иммунитет в сезон простуд.

Фото: РИА «Новости»

Груши также богаты витамином С и природными антиоксидантами, они улучшают работу ЖКТ, сердца и сосудов. Тыква — легкий диетический продукт, богатый бета-каротином, витаминами С, Е и группы В, железом, клетчаткой.

Интересно Тыкву довольно сложно тереть. Можно предварительно размягчить ее, отправив в микроволновку на максимальной мощности на пару минут или в духовку. А можно и вовсе изменить технологию: разрезать овощ пополам, не снимая кожуры, и оставить в духовке минимум на полчаса — до мягкости. Потом достаточно будет просто выскрести начинку ложкой.

Запахи запеченных яблок и груш, вкус и жизнерадостный цвет тыквы прочно ассоциируются с осенью и создают дома неповторимую атмосферу.

Фото: РИА «Новости»

Шеф-повар Евгений Мещеряков предоставил 360.ru рецепты самых быстрых пирогов из этих ингредиентов. Вы потратите меньше часа даже с учетом времени запекания в духовке.

Самый быстрый: тыквенные конверты из слоеного теста

Время приготовления: около 25 минут

Натрите тыкву, смешайте с сахаром и корицей. Заверните начинку в квадраты теста. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

Галета с яблоками или сливами из готового слоеного теста

Время приготовления: около 30 минут

Раскатайте тесто. Выложите на нем фрукты с сахаром и корицей. Загните края, смажьте яйцом. Выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов.

Грушевый пирог на кефире

Время приготовления: около 45 минут

Для теста вам потребуются один стакан кефира, два яйца, один стакан сахара, полтора стакана муки, одна чайная ложка соды. Смешайте ингредиенты, сверху выложите ломтики груши. Выпекайте 35 минут при температуре 180 градусов.

Фото: РИА «Новости»

Шарлотка

Время приготовления: около 45 минут

Взбейте три яйца с одним стаканом сахара. Добавьте один стакан муки. Нарежьте ломтиками три-четыре яблока, выложите их в форму для выпекания, вылейте сверху тесто. Готовьте в духовке 35 минут при температуре 180 градусов.

Фото: РИА «Новости»

Насыпной яблочный пирог

Время приготовления: около 50 минут

Смешайте по стакану манки, муки и сахара с разрыхлителем. Слоями выложите смесь в форму с тертыми яблоками. Сверху — натертое холодное масло. Выпекайте 35–40 минут при температуре 180 градусов.

А если уж совсем лень готовить, выпечку можно заказать. С наступлением прохладной погоды эти лакомства стали значительно популярнее у россиян. Спрос на булочки без начинки и со сладкой начинкой в популярном сервисе доставки вырос на 38% и 34% соответственно, на круассаны — на 55%. Заказы тыквы выросли более чем в 14 раз.