С наступлением осени россияне стали чаще заказывать выпечку

В сентябре спрос на булочки без начинки вырос на 38%, на сдобу со сладким наполнением — на 34%, а на сытные круассаны — на 55%. Свежие торты заказывали на 61% чаще, чем в августе.

В рационе также стало больше цитрусовых: спрос на мандарины увеличился в 2,7 раза, на апельсины — на 68%, а на лимоны — на 37%. Потребление гранатов выросло в 5,4 раза, а корня имбиря — в 4,2 раза. На смену летним напиткам пришел согревающий чай, который заказывали на 22% чаще. Особой популярностью пользовался черный чай с добавками (+58%). Самым заметным сезонным продуктом стала тыква, заказы которой выросли в 14,6 раза.