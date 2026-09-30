В усадьбе «Ясная Поляна» собрали богатый урожай яблок впервые за три года

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» впервые за три года собрали обильный урожай яблок. Об этом сайту «ТСН24» сообщил заведующий мемориально-природным комплексом музея Владислав Воронцов.

По его словам, в предыдущие три сезона майские заморозки повреждали цветущие сады, из-за чего урожая практически не было. В этом году благодаря теплой и сухой погоде успешно уродились летние, осенние и зимние сорта. Сейчас сады усадьбы занимают 40 гектаров и насчитывают свыше 30 сортов яблонь.

Часть урожая отправили в Государственный музей Толстого в Москве, также плоды планируют направить на переработку и угощение гостей. Воронцов напомнил, что посетителям запрещено срывать яблоки с деревьев, однако разрешается в разумных пределах собирать опавшие плоды.