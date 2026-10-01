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    Агроном Лагута объяснил, как сохранить яблоки в погребе зимой

    Агроном Лагута: яблоки нужно проверять раз в неделю и хранить по сортам

    Для долгого хранения яблокам нужны подходящие условия в погребе и регулярный осмотр. Плоды с признаками порчи следует сразу убирать, сообщает aif.ru.

    Агроном Павел Лагута советует держать яблоки в темном, хорошо проветриваемом помещении при высокой влажности и температуре около 2–5 °C. В сухом погребе плоды вянут, в теплом быстрее созревают, а сырость и застой воздуха способствуют развитию гнили. Промерзания допускать нельзя, передает kp.ru.

    Урожай лучше раскладывать в неглубокие деревянные или пластиковые контейнеры, не прижимая плоды друг к другу. Крупные и ценные яблоки можно по отдельности завернуть в бумагу. Разные сорта, особенно поздние зимние, следует хранить отдельно: спелые фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание соседних плодов.

    Лагута рекомендует раз в неделю осматривать ящики и сразу убирать яблоки с первыми признаками порчи. Это поможет защитить остальной урожай.

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