Диетолог Ямилова назвала полезные для иммунитета продукты октября

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала в октябре есть разные виды капусты, перец, ягоды и кисломолочные продукты для поддержки иммунитета, сообщает РИА «Новости» .

В октябре свежих ягод, фруктов и овощей становится меньше. Ямилова рекомендует обратить внимание на белокочанную, краснокочанную, брюссельскую и цветную капусту, а также брокколи: все они содержат витамин C. Им богат и болгарский перец, сезон которого еще продолжается.

Из фруктов диетолог советует выбирать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви и инжир. Хурма и виноград содержат антоцианы — вещества с антиоксидантным действием, которые защищают сосуды.

Ямилова также рекомендует клюкву, бруснику, облепиху и шиповник. По ее словам, эти ягоды богаты полифенолами и витамином C, помогают укреплять иммунитет и предотвращать простудные заболевания.

Свекла содержит калий, а морковь и тыква — каротиноиды. Для поддержания микробиоты диетолог советует включать в рацион кисломолочные продукты и квашеную капусту, передает kp.ru.