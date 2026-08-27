Нутрициолог Воронцова рассказала о пользе и вреде варенья

Любимое многими с детства варенье может быть не только вкусным десертом, но и источником витаминов. Однако, по словам нутрициолога Ульяны Воронцовой, высокое содержание сахара и процесс термообработки могут снизить пользу ягод и фруктов. Об этом пишет «ТСН24» .

В процессе приготовления варенья фрукты и ягоды теряют значительную часть своей пользы из-за воздействия высокой температуры. Витамин С и витамины группы B практически полностью разрушаются при термической обработке. Однако некоторые виды заготовок все же сохраняют полезные свойства, что во многом зависит от исходного продукта: например, черная смородина содержит гораздо больше полезных веществ и антиоксидантов, чем арбузные корки.

Несмотря на пользу отдельных ингредиентов, увлекаться даже качественным вареньем не стоит — допустимая суточная норма составляет всего одну-две столовые ложки. Особую осторожность следует проявлять людям с сахарным диабетом первого и второго типа. В социальных сетях сейчас популярны рецепты с использованием подсластителей вместо сахара, однако не каждый заменитель подходит для консервации. Например, эритрит устойчив к нагреву, но заготовки с ним требуют обязательного хранения в холодильнике и имеют короткий срок годности, а стевия требует крайне точного выверения количества добавки.

Эксперт рекомендует для получения максимальной пользы от летних ягод использовать заморозку или перетирать их с небольшим количеством сахара. Именно такие методы позволяют сохранить максимум витаминов без лишней сладости.