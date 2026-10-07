Сегодня 13:02 Подмосковный педиатр Ровенская дала советы по составлению завтрака для школьника Фото: ДНКЦ им. Л.М. Рошаля Подмосковье

Подмосковье

Еда

Дети

Здравоохранение

Питание

Школьники

Медицина

Продукты

Подмосковье

Осенние утренние трудности с пробуждением и вялость детей после школы часто вызваны не ленью, а неправильным завтраком. О принципах утреннего питания, дающего энергию на весь день, рассказала заведующая педиатрическим отделением Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Юлия Ровенская.

За ночь уровень глюкозы падает, и без еды мозг не получает питания для концентрации. В октябре организм также тратит силы на согревание и защиту от вирусов. Дети, пропускающие завтрак, склонны к перееданию вечером и лишнему весу. Быстрые углеводы — сладкие хлопья, колбасные бутерброды, пакетированные соки и выпечка — дают лишь кратковременный всплеск энергии.

Правильный завтрак строится на трех компонентах: белок, сложные углеводы и витамины. Белок — яйца, творог, сыр, мясо, рыба — обеспечивает сытость и рост. Сложные углеводы — овсяная, гречневая, рисовая или пшенная каша, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов — дают энергию на весь день. Юлия Ровенская

Витаминную поддержку дают овощи, фрукты и зелень. В середине осени завтрак обязательно должен быть теплым. Также рекомендуется использовать сезонные продукты: тыкву, яблоки, морковь и капусту. По назначению врача продолжают прием витамина D и омега-3. Газировку лучше заменить какао, чаем с лимоном или компотом.

Если ребенок отказывается от еды утром, заставлять его нельзя — это ведет к пищевым нарушениям. «Предложите что-то небольшое — йогурт, банан, горсть орехов, сыр, уберите гаджеты и телевизор, сдвиньте ужин на более раннее время и подавайте пример: если вы сами не завтракаете, ребенок вряд ли захочет. Если ребенок уходит в школу голодным, он не сможет нормально учиться, будет вялым и раздражительным», — объяснила Юлия Ровенская. Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля — флагман здравоохранения Подмосковья, который координирует работу детских учреждений. Здесь по 28 медицинским профилям помогают около 15 тысячам юных пациентов в стационаре и более 150 тысячам амбулаторно.