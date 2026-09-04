04 сентября 2026 01:49 Сбор осенних яблок и груш: как и когда снимать плоды, чтобы лакомиться ими до весны Садовод Сидельников: яблоки нужно собирать в сухую прохладную погоду Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Собрать яблоки и груши по осени — полдела, вторая половина — сохранить урожай. Как правильно срывать яблоки, в какое время собирать, как определить степень зрелости плода, как сохранить урожай и многие другие премудрости садоводства — в материале 360.ru.

Когда нужно начинать сбор урожая Идеальная степень зрелости Определить степень зрелости яблока довольно просто, рассказал 360.ru садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. Для этого достаточно разрезать яблоко. «Если семена у него начинают окрашиваться — это сигнал. Если они белые, то еще рано, если они уже полностью окрасились, коричневые, то уже поздновато. А если они только начинают коричневатую окраску брать, то самый момент для съема наступил», — поделился специалист. Также зрелость яблока можно определить научным методом при помощи стакана воды и капли йода. Срез яблока нужно опустить в раствор. Если срез окрасился в равномерно синий цвет, значит, крахмал распался в сахара, плод уже созрел полностью. «Идеальный случай, если центральная часть окрасилась в такой синеватый цвет, а где-то вот пять-семь миллиметров от кожуры осталась белая», — отметил садовод.

Фото: РИА «Новости»

Сидельников опроверг мнение, что нужно ждать, пока «яблоко само упадет в руку». Он подчеркнул, что современные сорта специально выводят, чтобы они прочно держались на дереве. У них пробковый слой между плодоножкой и плодовой веточкой не образуется. «Если ждать этот момент, яблоко может вообще на дереве сгнить и вообще остаться в зиму висеть», — пояснил садовод. Лучше раньше, чем позже Для длительного хранения урожай лучше снимать раньше, когда еще там сахара не накопились в плодах. Садовод пояснил, в чем причина такого правила. «Первоначально в яблоке накапливается крахмал, потом крахмал под действием ферментов начинает в более короткие сахара превращаться. И вот если еще этого превращения не наступило, это хорошо. А если это превращение уже прошло достаточно интенсивно, то яблоко храниться уже не будет точно», — рассказал Сидельников.

Фото: РИА «Новости»

Если на дереве передержать груши, то плоды «превратятся в картошку». Мякоть потемнеет, начнется ферментация, отметил садовод. Спелость плодов: чем отличается съемная от потребительской Съемная зрелость — это когда яблоко еще несъедобное, крахмалы не распались, семена не окрасились. «В хранении происходит распад кислот, еще дополнительные вторичные метаболиты появляются, у яблока усиливается аромат, яблоко делается более сладкое. И вот это и есть потребительская спелость», — рассказал Сидельников. Какие факторы влияют на хранение урожая Чтобы урожай хранился долго, нужно снимать его в правильное время. Главное условие — сухая погода, желательно, прохладная. При таких условиях плоды не нужно будет принудительно охлаждать перед закладкой на хранение. «Если мы их теплыми снимем и сразу отправим на хранение, то произойдет конденсация влаги, лишняя влага между плодами нежелательна в хранении. А когда они будут холодные и в холодное хранилище или в холодильник, то все будет сухонько, все будет идеально», — пояснил собеседник 360.ru. Также не стоит собирать урожай сразу после дождя, даже если плоды высохли. По словам садовода, это отрицательно скажется на хранении. «Влага — это всегда дополнительные возможности различным грибковым заболеваниям. Слишком сбводненная клетка более уязвима к грибковым, бактериальным заболеваниям. Поэтому — должно быть сухо», — резюмировал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Оптимальные условия для хранения урожая: влажность: 60-70%;

температура хранения яблок: +3…+5 градусов;

температура хранения груш: +1…-1 градус. По словам садовода, яблоки могут храниться и при +10 градусах, груши после сбора должны сразу попадать в нулевую температуру, или даже в минусовую. При других условиях они быстро перезревают, пояснил специалист. «Нужно еще вот что помнить. На хранение яблок очень сильно влияет этилен. Когда яблоки начинают созревать, они начинают выделять гормон старения — этилен. И для того, чтобы яблоки дольше хранились, нужно, чтобы в хранилище была вентиляция, чтобы этилен регулярно удалять», — добавил садовод. Технология сбора урожая Срывать яблоки нужно правильно, это важно не только для дальнейшего хранения, но и для будущего урожая. «Как правило, их срывают так: наклоняют в сторону, вот плодоножка вот в одну сторону все равно смотрит, вот в противоположную сторону. Не тянуть его на себя, не толкать его от себя, а наклонить. И яблоко довольно быстренько отскочит от почки», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»