Отцам посоветовали научить сыновей готовить пять простых блюд

Отцы могут научить сыновей готовить омлет, салат, пасту, кашу и курицу, чтобы развить навыки самостоятельного питания. Начинать стоит с простых рецептов и готовить вместе регулярно, сообщает Ura.ru .

Омлет поможет освоить работу с яйцами, венчиком и температурой сковороды. Для первого блюда достаточно взбить два-три яйца с молоком и солью, затем приготовить смесь на среднем огне с небольшим количеством масла.

Овощной салат научит нарезать продукты и смешивать заправку из масла, лимонного сока, соли и перца. Паста пригодится для быстрых обедов: ее следует варить в подсоленной воде до состояния аль денте, а затем добавить соус и сыр.

Ребенку также полезно уметь варить рис и овсянку. Куриное филе стоит готовить под присмотром взрослого: нарезать, приправить и обжарить с обеих сторон до готовности.

Обучение лучше начинать с одного рецепта, не требуя идеального результата. Совместные покупки продуктов и регулярные занятия, например по выходным, помогут закрепить навык.