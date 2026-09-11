Отцам посоветовали научить сыновей готовить пять простых блюд
Ura.ru: омлет, рис и куриное филе помогут детям освоить базовые навыки на кухне
Отцы могут научить сыновей готовить омлет, салат, пасту, кашу и курицу, чтобы развить навыки самостоятельного питания. Начинать стоит с простых рецептов и готовить вместе регулярно, сообщает Ura.ru.
Омлет поможет освоить работу с яйцами, венчиком и температурой сковороды. Для первого блюда достаточно взбить два-три яйца с молоком и солью, затем приготовить смесь на среднем огне с небольшим количеством масла.
Овощной салат научит нарезать продукты и смешивать заправку из масла, лимонного сока, соли и перца. Паста пригодится для быстрых обедов: ее следует варить в подсоленной воде до состояния аль денте, а затем добавить соус и сыр.
Ребенку также полезно уметь варить рис и овсянку. Куриное филе стоит готовить под присмотром взрослого: нарезать, приправить и обжарить с обеих сторон до готовности.
Обучение лучше начинать с одного рецепта, не требуя идеального результата. Совместные покупки продуктов и регулярные занятия, например по выходным, помогут закрепить навык.