Россиянам напомнили советские способы хранения продуктов без холодильника

Сайт «7Дней» привел советы автора дзен-канала INMYROOM о способах хранения продуктов без холодильника, которыми пользовались в советское время.

Хлеб заворачивали в пергамент или вощеную бумагу, а излишнюю влагу впитывал положенный рядом кусочек сахара. Сыр в аналогичной упаковке держали в прохладном месте: так он не плесневел и не высыхал.

Сливочное масло сохраняли в холодной соленой воде, меняя ее каждый день, — продукт не портился неделю. Яйца ставили острым концом вниз, чтобы воздух не давил на желток, и мыли строго перед употреблением.

Морковь, репу и свеклу хранили в погребе в ящиках со слоями влажного песка. Защитить картофель от прорастания помогали яблоки из расчета одна штука на килограмм: выделяемый ими этилен тормозит появление ростков.