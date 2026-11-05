Сегодня 05:00 Мытый бетон долговечнее плитки? Что нужно знать, чтобы самому построить крыльцо Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Мытый бетон преподносят как удобную и оригинальную замену плитке на крыльце. Эта отделка якобы более устойчива к морозам и не трескается. Так ли это, разобрался 360.ru.

В чем плюсы мытого бетона

Плитка на уличном крыльце выглядит аккуратно, но осенью намокает, и влага может просочиться внутрь. Это может привести к трещинам и отслоениям. А зимой вода замерзает, и поверхность становится скользкой. Кроме того, лед под плиткой постепенно ее отрывает. Интересная альтернатива — так называемый мытый бетон. Для его изготовления в смесь с цементом добавляют гальку или декоративный щебень. Тонкий верхний слой затем смывают, и обнажается каменная фактура. Правильно приготовленный мытый бетон рассчитан на длительную эксплуатацию под открытым небом. Поверхность получается не такой гладкой и скользкой, как плитка. Декоративный слой не отслаивается и не крошится, поскольку является частью бетонной конструкции. Нет множества межплиточных швов, и ломаться фактически нечему.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

«Говорить, что мытый бетон вообще не боится морозов, — перебор. Но плитку по сроку службы он обычно переживает», — подчеркнул в беседе с 360.ru строитель загородных домов Денис Павлович. Он подтвердил и то, что этот материал для крыльца менее скользкий, чем гладкая плитка. «Камешки торчат и работают как протектор на шине, нога не едет. Но если крыльцо покрылось льдом, скользко будет на чем угодно: хоть на бетоне, хоть на асфальте. Тут чудес нет», — предупредил Павлович.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Специалист добавил, что и бетон трескается не сам по себе, а из-за ошибок в его изготовлении: например, если заранее не подготовили основание под крыльцом или налили в смесь слишком много воды.

Как изготовить мытый бетон самому

Довольно распространен рецепт «две объемные части песчано-гравийной смеси (ПГС) с галькой и по одной части песка и цемента». Однако, по словам собеседника 360.ru, успех не гарантирован. «В ПГС песок уже есть, причем неизвестно сколько. Сверху досыпать еще песок — получится песчаная каша, а не бетон. В карьерной смеси часто попадается глина, и цемент на ней держится плохо. Да и про воду в рецепте ни слова, а от нее прочность зависит, может, даже больше всего», — рассудил Павлович. Он предложил другие пропорции: одну часть цемента, две части чистого песка и три-четыре части гранитного щебня.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Воду надо лить по минимуму, чтобы смесь не получилась слишком жидкой. Она должна быть по консистенции как густая сметана. Для крыльца можно выбрать специальную добавку в бетон от мороза — такие продаются в любом строительном магазине. А проще, конечно, заказать готовый бетон с завода, уточнив, что он предназначен для улицы и крыльца.

Как сделать крыльцо

Небольшое крыльцо можно сделать самостоятельно, но идеально с первого раза, скорее всего, не получится, отметил Павлович. На его взгляд, самый коварный момент — смывка верхнего слоя. Если произвести ее слишком рано, вода вымывает камешки, они выпадают, и поверхность оказывается вся в ямках. А если опоздать, цемент уже схватится и не смоется. Останутся серые пятна.

Новичкам я советую купить специальный состав-замедлитель. Его наносят на свежий бетон, и верх дольше остается мягким. Тогда не надо «караулить» крыльцо несколько часов — можно спокойно смыть на следующий день. Денис Павлович Строитель загородных домов

Эксперт порекомендовал вначале попробовать произвести смывку на маленьком уголке. Прошлись щеткой с водой — если камни держатся, а цемент уходит, значит, пора. В первую неделю после укладки бетон должен быть влажным, чтобы набрать прочность. Поэтому его нужно периодически поливать.

Распространенные ошибки при укладке крыльца из мытого бетона

Заливка в холод. В ноябре делать крыльцо уже поздно, лучше подождать весны. Температура воздуха должна быть не менее +5 градусов.

Плохая утрамбовка основания

Не положена арматурная сетка

Не сделан уклон от дома (он нужен, чтобы вода не стояла)

Бетон не полили в первую неделю

Крыльцо покрыли блестящим лаком «для красоты» — поверхность перестала быть шершавой и нескользкой. Лучше выбрать матовую пропитку. Зимой не стоит посыпать ступени солью, чтобы она не разъела бетон. Особенно это важно в первые годы после его укладки. Альтернатива — песок, каменная крошка или реагент, на котором написано, что он подходит для бетона. На всякий случай можно укрыть ступеньки резиновыми ковриками.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

«Если все сделать по уму, то есть взять нормальный бетон для улицы, с морозостойкостью, и сверху использовать твердый камень вроде гранита, а не мягкий, то крыльцо простоит много лет», — резюмировал Павлович. Он добавил, что раз в пару-тройку лет стоит пропитывать ступени водоотталкивающим составом.