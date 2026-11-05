Мытый бетон долговечнее плитки? Что нужно знать, чтобы самому построить крыльцо
Мытый бетон преподносят как удобную и оригинальную замену плитке на крыльце. Эта отделка якобы более устойчива к морозам и не трескается. Так ли это, разобрался 360.ru.
В чем плюсы мытого бетона
Плитка на уличном крыльце выглядит аккуратно, но осенью намокает, и влага может просочиться внутрь. Это может привести к трещинам и отслоениям. А зимой вода замерзает, и поверхность становится скользкой. Кроме того, лед под плиткой постепенно ее отрывает.
Интересная альтернатива — так называемый мытый бетон. Для его изготовления в смесь с цементом добавляют гальку или декоративный щебень. Тонкий верхний слой затем смывают, и обнажается каменная фактура.
Правильно приготовленный мытый бетон рассчитан на длительную эксплуатацию под открытым небом.
Поверхность получается не такой гладкой и скользкой, как плитка. Декоративный слой не отслаивается и не крошится, поскольку является частью бетонной конструкции. Нет множества межплиточных швов, и ломаться фактически нечему.
«Говорить, что мытый бетон вообще не боится морозов, — перебор. Но плитку по сроку службы он обычно переживает», — подчеркнул в беседе с 360.ru строитель загородных домов Денис Павлович.
Он подтвердил и то, что этот материал для крыльца менее скользкий, чем гладкая плитка.
«Камешки торчат и работают как протектор на шине, нога не едет. Но если крыльцо покрылось льдом, скользко будет на чем угодно: хоть на бетоне, хоть на асфальте. Тут чудес нет», — предупредил Павлович.
Специалист добавил, что и бетон трескается не сам по себе, а из-за ошибок в его изготовлении: например, если заранее не подготовили основание под крыльцом или налили в смесь слишком много воды.
Как изготовить мытый бетон самому
Довольно распространен рецепт «две объемные части песчано-гравийной смеси (ПГС) с галькой и по одной части песка и цемента». Однако, по словам собеседника 360.ru, успех не гарантирован.
«В ПГС песок уже есть, причем неизвестно сколько. Сверху досыпать еще песок — получится песчаная каша, а не бетон. В карьерной смеси часто попадается глина, и цемент на ней держится плохо. Да и про воду в рецепте ни слова, а от нее прочность зависит, может, даже больше всего», — рассудил Павлович.
Он предложил другие пропорции: одну часть цемента, две части чистого песка и три-четыре части гранитного щебня.
Воду надо лить по минимуму, чтобы смесь не получилась слишком жидкой. Она должна быть по консистенции как густая сметана. Для крыльца можно выбрать специальную добавку в бетон от мороза — такие продаются в любом строительном магазине.
А проще, конечно, заказать готовый бетон с завода, уточнив, что он предназначен для улицы и крыльца.
Как сделать крыльцо
Небольшое крыльцо можно сделать самостоятельно, но идеально с первого раза, скорее всего, не получится, отметил Павлович. На его взгляд, самый коварный момент — смывка верхнего слоя.
Если произвести ее слишком рано, вода вымывает камешки, они выпадают, и поверхность оказывается вся в ямках. А если опоздать, цемент уже схватится и не смоется. Останутся серые пятна.
Новичкам я советую купить специальный состав-замедлитель. Его наносят на свежий бетон, и верх дольше остается мягким. Тогда не надо «караулить» крыльцо несколько часов — можно спокойно смыть на следующий день.
Денис Павлович
Строитель загородных домов
Эксперт порекомендовал вначале попробовать произвести смывку на маленьком уголке. Прошлись щеткой с водой — если камни держатся, а цемент уходит, значит, пора.
В первую неделю после укладки бетон должен быть влажным, чтобы набрать прочность. Поэтому его нужно периодически поливать.
Распространенные ошибки при укладке крыльца из мытого бетона
- Заливка в холод. В ноябре делать крыльцо уже поздно, лучше подождать весны. Температура воздуха должна быть не менее +5 градусов.
- Плохая утрамбовка основания
- Не положена арматурная сетка
- Не сделан уклон от дома (он нужен, чтобы вода не стояла)
- Бетон не полили в первую неделю
- Крыльцо покрыли блестящим лаком «для красоты» — поверхность перестала быть шершавой и нескользкой. Лучше выбрать матовую пропитку.
Зимой не стоит посыпать ступени солью, чтобы она не разъела бетон. Особенно это важно в первые годы после его укладки. Альтернатива — песок, каменная крошка или реагент, на котором написано, что он подходит для бетона.
На всякий случай можно укрыть ступеньки резиновыми ковриками.
«Если все сделать по уму, то есть взять нормальный бетон для улицы, с морозостойкостью, и сверху использовать твердый камень вроде гранита, а не мягкий, то крыльцо простоит много лет», — резюмировал Павлович.
Он добавил, что раз в пару-тройку лет стоит пропитывать ступени водоотталкивающим составом.