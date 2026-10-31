В Госдуме рассказали, как россияне могут получить перерасчет за неработающий лифт

Если лифт в доме не работает больше суток, собственники квартир могут требовать перерасчет платы за содержание жилья. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, по нормативам на устранение неисправности лифта отводятся одни сутки. Если оборудование простаивает дольше, услуга считается некачественной, и жильцы вправе уменьшить размер платы.

«Собственники жилья имеют полное право требовать перерасчета платы за содержание жилья в части обслуживания лифта, если лифтовое оборудование не работает дольше установленного законом срока», — пояснил депутат.

Сначала нужно позвонить в диспетчерскую или аварийную службу и записать номер заявки и время ее принятия, а затем нужно подать заявление с требованием устранить неполадку и сделать перерасчет за период простоя. Сделать это можно в течение шести месяцев после нарушения, подчеркнул парламентарий.

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