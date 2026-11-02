Ura.ru: правильно рассчитать количество розеток в квартире проще и дешевле до начала ремонта

Правильно рассчитать количество розеток в квартире проще и дешевле до начала ремонта, чем штробить свежую отделку. Об этом сообщило издание URA.RU .

Малого количества розеток в квартире недостаточно, поэтому стоит заранее выписать всю технику. Стационарным приборам (холодильнику, духовке, стиральной машине) выделяют отдельные точки.

На кухне разумно заложить 10–12 розеток: отдельные линии для крупной техники и блоки над столешницей. В жилых комнатах нужны блоки по 2–3 точки в зонах отдыха и 4–6 розеток у рабочего стола. В ванной розетки должны быть влагозащищенными и подключаться через УЗО, их не ставят рядом с душем.

Перед закупкой материалов стоит нарисовать план квартиры, чтобы точно рассчитать кабель и бюджет. Практичное правило — добавлять к расчету 30–40% запаса.