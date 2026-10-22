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    Подмосковные спасатели напомнили о правилах использования газовых баллонов

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В городских округах Кашира, Серпухов, Ступино и Серебряные Пруды провели профилактические мероприятия о безопасном использовании газовых баллонов в быту. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

    В мероприятиях участвовали работники 207-й, 220-й, 271-й, 280-й и 330-й пожарно-спасательных частей, говорится в сообщении. Жителям раздали тематические листовки с правилами безопасности и номерами телефонов экстренных служб.

    Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов рассказал, что газовые баллоны, широко применяемые на дачах, в частных домах и даже в некоторых квартирах, являются источником повышенной опасности, а нарушение правил их эксплуатации может в считанные секунды привести к трагедии.

    «Работники противопожарно-спасательной службы подробно разъяснили жителям, что газовый баллон необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, в вертикальном положении, на расстоянии не менее 1,5 метра от отопительных приборов и кухонных плит. Категорически запрещается устанавливать его в подвальных помещениях и рядом с легковоспламеняющимися материалами», — заявил Морозов.

    Специалисты также посоветовали проверять соединения на герметичность с помощью мыльного раствора: пузырьки свидетельствуют об утечке газа. При запахе газа следует прекратить его использование, перекрыть вентиль на баллоне, проветрить помещение, покинуть его и сообщить в службу экстренных вызовов «Система-112».

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