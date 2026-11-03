Юрист Разумовская объяснила, что деньги за невыполненный ремонт дома можно вернуть через суд

Собственники квартир имеют право вернуть деньги, если управляющая компания собрала средства на текущий ремонт дома, но не провела его. Об этом сайту URA.RU сообщила юрист София Разумовская.

По ее словам, плата за ремонт относится к целевым средствам жильцов. Если работы не выполнены, эти суммы признаются неосновательным обогащением. Жители вправе в любой момент запросить у УК сметы, договоры подряда и акты приемки. Организация обязана предоставить документы в течение 10 рабочих дней.

При отказе или сомнениях в расходовании средств эксперт рекомендовала направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию либо прокуратуру. Крайней мерой остается обращение с иском в суд. Разумовская напомнила, что право собственников или новой УК требовать возврата денег подтверждает Верховный суд РФ, в том числе при смене обслуживающей организации.