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    «Гаражный флиппинг» набрал обороты в России

    Россияне научились превращать старые гаражи в источники дохода

    Фото: РИА «Новости»

    Россияне нашли новый вариант для вложений и пассивного заработка. Инвесторы скупают старые гаражи, делают в них ремонт и сдают пространства в аренду, на это обратил внимание телеграм-канал Baza.

    Схема получила название «гаражный флиппинг». Сама идея не нова, речь идет о покупке недвижимости ниже рыночной цены, ее быстрый ремонт и последующая перепродажа по более высокой стоимости.

    Часть операторов перепродает обновленные гаражи с большой наценкой. Чистая прибыль от такой сделки иногда достигает нескольких миллионов рублей.

    Другие предпочитают сдавать благоустроенный гараж под рабочие офисы и даже как жилые помещения. В российской столице стоимость бокса начинается от полутора миллионов рублей.

    С адекватным ремонтом он может приносить владельцу до 35 тысяч рублей ежемесячной ренты. Отбить покупку можно за семь лет.

    Бизнес процветает и в регионах, где гаражи дешевле. Купить бокс под реновацию в городах-миллионниках будет стоить примерно 500 тысяч рублей. Но аренда здесь меньше.

    Однако в таком предпринимательстве есть серьезные риски для покупателя обновленного бокса. Гаражи, как правило, расположены в кооперативах. Продавец подписывает договор на членскую книжку, то есть человек приобретает только статус члена ГСК.

    Ранее риелтор объяснил, почему россияне все чаще покупают коммуналки.

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