«Гаражный флиппинг» набрал обороты в России

Россияне нашли новый вариант для вложений и пассивного заработка. Инвесторы скупают старые гаражи, делают в них ремонт и сдают пространства в аренду, на это обратил внимание телеграм-канал Baza .

Схема получила название «гаражный флиппинг». Сама идея не нова, речь идет о покупке недвижимости ниже рыночной цены, ее быстрый ремонт и последующая перепродажа по более высокой стоимости.

Часть операторов перепродает обновленные гаражи с большой наценкой. Чистая прибыль от такой сделки иногда достигает нескольких миллионов рублей.

Другие предпочитают сдавать благоустроенный гараж под рабочие офисы и даже как жилые помещения. В российской столице стоимость бокса начинается от полутора миллионов рублей.

С адекватным ремонтом он может приносить владельцу до 35 тысяч рублей ежемесячной ренты. Отбить покупку можно за семь лет.

Бизнес процветает и в регионах, где гаражи дешевле. Купить бокс под реновацию в городах-миллионниках будет стоить примерно 500 тысяч рублей. Но аренда здесь меньше.

Однако в таком предпринимательстве есть серьезные риски для покупателя обновленного бокса. Гаражи, как правило, расположены в кооперативах. Продавец подписывает договор на членскую книжку, то есть человек приобретает только статус члена ГСК.

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