Россиянам объяснили, кто платит за замену общедомового счетчика

Собственники квартир оплачивают замену общедомового прибора учета, но обычно эти расходы уже входят в плату за содержание жилья. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, сообщает RT .

Общедомовой счетчик относится к общему имуществу. Собственники оплачивают его содержание пропорционально площади своих квартир. Управляющая компания или товарищество собственников жилья организует замену прибора.

Пшеничникова пояснила: если тариф на содержание жилья уже покрывает обслуживание и замену счетчика, дополнительных денег брать не должны. Если таких расходов в тарифе нет, управляющая компания должна вынести вопрос на общее собрание. Самостоятельно добавить новую строку в квитанцию она не вправе.

Если прибор повредили при ремонте сетей или сломали вандалы, расходы должен нести виновник. В некоторых регионах замену счетчиков включают в программу капремонта — тогда работы оплачивают из соответствующего фонда.

При получении отдельного счета эксперт посоветовала проверить договор управления и протоколы общих собраний. Если документы не содержат ни решения собрания, ни соответствующей статьи расходов, начисление можно оспорить в суде.