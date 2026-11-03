Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что жильцы могут добиться капремонта дома раньше срока

Собственники могут приблизить капитальный ремонт дома, а не только ждать очереди по региональной программе. Порядок действий зависит от способа накопления взносов, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

Общее собрание собственников утверждает перечень работ и смету. Для решения нужны минимум две трети голосов от общего числа владельцев помещений. Если жильцы не приняли решение, его принимает местная администрация по региональной программе согласно ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса России.

Капремонт оплачивают жильцы через ежемесячные взносы. Базовый перечень работ включает ремонт крыши, подвалов, фасада, фундамента, инженерных систем и замену лифтов. Полный список закреплен в ст. 166 кодекса.

Если деньги копятся на отдельном счете дома, собственники могут одобрить расходы и нанять подрядчика досрочно при наличии нужной суммы. Если взносы поступают в общий региональный фонд, потребуется независимая экспертиза, подтверждающая критическое состояние конструкций. Заключение и решение собрания направляют в городскую комиссию для пересмотра сроков.

За результат отвечает заказчик — фонд или жилищное объединение. Трещины и протечки нужно зафиксировать актом с управляющей компанией и направить претензию. При отказе устранить брак жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию или суд.