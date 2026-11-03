360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что жильцы могут добиться капремонта дома раньше срока

    Собственники могут приблизить капитальный ремонт дома, а не только ждать очереди по региональной программе. Порядок действий зависит от способа накопления взносов, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT.

    Общее собрание собственников утверждает перечень работ и смету. Для решения нужны минимум две трети голосов от общего числа владельцев помещений. Если жильцы не приняли решение, его принимает местная администрация по региональной программе согласно ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса России.

    Капремонт оплачивают жильцы через ежемесячные взносы. Базовый перечень работ включает ремонт крыши, подвалов, фасада, фундамента, инженерных систем и замену лифтов. Полный список закреплен в ст. 166 кодекса.

    Если деньги копятся на отдельном счете дома, собственники могут одобрить расходы и нанять подрядчика досрочно при наличии нужной суммы. Если взносы поступают в общий региональный фонд, потребуется независимая экспертиза, подтверждающая критическое состояние конструкций. Заключение и решение собрания направляют в городскую комиссию для пересмотра сроков.

    За результат отвечает заказчик — фонд или жилищное объединение. Трещины и протечки нужно зафиксировать актом с управляющей компанией и направить претензию. При отказе устранить брак жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию или суд.

    Читайте также

    Фейк: тарифы на коммуналку для москвичей выросли почти в два раза

    Дешевые метры: чем опасны сделки по «нарезанным» квартирам?

    Фейк: в Брянской области устроили массовую проверку военнообязанных

    Россиянам рассказали о механизме назначения пенсии

    Россиянам напомнили, у кого есть право на поездку со спецсигналами

    Омбудсмен рассказала, как страны Прибалтики депортируют русскоязычных без средств

    Фейк: за празднование Хэллоуина в России точно оштрафуют

    Прошел две войны и предсказал свою смерть: как погиб генерал Лев Рохлин

    Минфин изучит возможность легализации онлайн-казино в России

    Проводы осени и День всех святых: традиции и запреты в Иванов день 1 ноября

    Соцфонд изменит график ноябрьских выплат пенсий и детских пособий

    Россиянам объяснили, как распознать реальные скидки во время «Черной пятницы»