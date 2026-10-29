Юрист Султанов назвал условия сжигания листвы на даче

По его словам, сжигать листья можно в металлической бочке не ближе 7,5 метра от построек либо в яме глубиной от 30 сантиметров на расстоянии не менее 15 метров от зданий. Площадку вокруг нужно очистить от сухой травы. Огонь запрещено разводить на торфяных почвах, при сильном ветре и во время противопожарных ограничений. Рядом должны быть средства пожаротушения.

За нарушение правил грозит предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. Если повреждено чужое имущество, взыскание может составить до 50 тысяч рублей, а при тяжелых последствиях грозит уголовная ответственность.