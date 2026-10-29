360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Султанов назвал условия сжигания листвы на даче

    Юрист Султанов: за нарушение правил сжигания листвы грозит штраф до 15 тысяч

    Сжигать опавшую листву на своем участке разрешено только при соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

    По его словам, сжигать листья можно в металлической бочке не ближе 7,5 метра от построек либо в яме глубиной от 30 сантиметров на расстоянии не менее 15 метров от зданий. Площадку вокруг нужно очистить от сухой травы. Огонь запрещено разводить на торфяных почвах, при сильном ветре и во время противопожарных ограничений. Рядом должны быть средства пожаротушения.

    За нарушение правил грозит предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. Если повреждено чужое имущество, взыскание может составить до 50 тысяч рублей, а при тяжелых последствиях грозит уголовная ответственность.

    Читайте также

    «Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

    стоп-кадр видео

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе

    Жителям Московского региона рассказали о потеплении в пятницу

    Россиянам напомнили, у кого есть право на поездку со спецсигналами

    Радиоактивные грибы нашли у иностранного пассажира в Домодедове

    Самыми популярными направлениями на Новый год стали Белоруссия и Узбекистан

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Москвичку возмутила фотосессия с леопардом в жилой многоэтажке

    Ефимов: четыре больничных корпуса построят в Москве к 2029 году

    Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

    В «Перезвони сам» рассказали об уловках мошенников при оформлении займов

    Отпечатки пальцев и поиск улик. Московские школьники попробовали себя в роли криминалистов

    Осужденный за убийство 11 человек Сайфаев выиграл еще три суда с «Почтой России»

    Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах знакомств