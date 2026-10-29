Юрист Султанов назвал условия сжигания листвы на даче
Юрист Султанов: за нарушение правил сжигания листвы грозит штраф до 15 тысяч
Сжигать опавшую листву на своем участке разрешено только при соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
По его словам, сжигать листья можно в металлической бочке не ближе 7,5 метра от построек либо в яме глубиной от 30 сантиметров на расстоянии не менее 15 метров от зданий. Площадку вокруг нужно очистить от сухой травы. Огонь запрещено разводить на торфяных почвах, при сильном ветре и во время противопожарных ограничений. Рядом должны быть средства пожаротушения.
За нарушение правил грозит предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тысяч рублей. Если повреждено чужое имущество, взыскание может составить до 50 тысяч рублей, а при тяжелых последствиях грозит уголовная ответственность.