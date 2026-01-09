Сегодня 15:50 Куда жаловаться, если не убирают снег во дворе: памятка и штрафы для УК 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Центральную Россию завалило снегом. Аномальные метели накрыли Москву, Подмосковье и другие регионы, в том числе Владимирскую, Саратовскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Липецкую и другие области. В некоторых субъектах сугробы выросли до полуметра. Что делать и куда обращаться, если двор завалило снегом, а УК или ТСЖ бездействуют? 360.ru составил памятку.

Перечень работ по надлежащему содержанию территорий Своевременная и качественная уборка придомовой территории — один из наиболее актуальных вопросов, волнующих россиян, отметил в комментарии 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. Кабмин утвердил минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. К ним относятся: сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пять сантиметров;

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти сантиметров;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

контроль состояния оборудования или устройств крыши дома, предотвращающих образование наледи и сосулек.

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства. Очистка от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием. Снег с проезжей части и пешеходных дорожек должны убирать в течение 3–12 часов после окончания снегопада. Если снег идет долго, сметать его должны каждые три часа. Места для парковки на придомовой территории также должны быть расчищены. Лед на проезжей части обязаны убрать в течение 4–12 часов, на тротуаре — в срок до одних суток с момента обнаружения.

Интересно Проходы и проезды расчищают до асфальта, а ледяную корку обрабатывают реагентами или посыпают песком. В отсутствии снегопада осадки убирают по утрам раз в три дня или чаще — в зависимости от интенсивности использования тротуара. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах — формироваться в валы.

При этом Гражданский кодекс устанавливает, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

С чего должен начать житель, который видит неубранный снег или наледь? В случае невыполнения нормативных предписаний жилищного законодательства необходимо обратиться с требованием (устно или по возможности письменно, в том числе в электронной форме) в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив либо в подрядную организацию. Узнать информацию можно на сайтах ГИС ЖКХ или Фонда развития территорий. Контакты указываются на квитанциях за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах. «Это первый базовый шаг», — подчеркнул Семеновский.

Что делать, если обращение в УК осталось без ответа? Органами, контролирующими выполнение законодательства со стороны УК, являются государственные жилищные инспекции субъектов, территориальные органы Роспотребнадзора и прокуратура, напомнил эксперт.

Если не подействовали предыдущие меры, возможна защита прав граждан в суде. Законом установлен 30-дневный срок рассмотрения УК обращений граждан. Вместе с тем, не всегда с учетом погодных условий такой срок является разумным, а зачастую им могут и систематически злоупотреблять. Игорь Семеновский

В этом случае нужно обратиться в госжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Если госжилинспекция региона сработает, то в Роспотребнадзор и прокуратуру обращение и не понадобится. Можно обратиться как по очередь в каждое из ведомств, так и параллельно, что послужит тройным усиленным сигналом для УК по выполнению обязанностей перед жильцами. Запрета для этого нет, а результат становится более эффективным.

Что считается доказательством нарушения для контролирующих органов? В жалобе или заявлении в адрес УК необходимо подробно изложить суть проблемы, указать право собственности на квартиру, реквизиты подтверждающих документов и договора, заключенного с УК, и перечислить нарушения: несвоевременная уборка снега, неустранение наледей и сосулек, необработка тротуара противогололедными средствами и так далее. «Чем подробнее будет указана ситуация и ее последствия, тем больше шансов, что реакция уполномоченных лиц на такой документ будет положительной. Приложить фотографии с указанием адреса дома и описанием территории будет достаточно, при наличии технической возможности подгрузить видео — это будет дополнительным аргументом в пользу жильцов, как и то, если жалоба будет составлена не от одного человека, а от нескольких жителей одного или целого ряда подъездов», — посоветовал Семеновский.

УК ссылается на подрядную организацию: на кого ложится ответственность перед жильцами? Жильцов не должно волновать, как и с какими подрядными организациями взаимодействует УК. По договору управления многоквартирным домом именно УК отвечает перед его жильцами за надлежащее исполнение, а не какие-либо третьи лица. «Контроль работы подрядных организаций — это обязанность УК. Подобные вопросы неоднократно находили отношение и в судебной практике вплоть до решений Верховного суда Российской Федерации», — заявил эксперт.

Санкции за неубранный снег и наледь В практике прокуратура часто принимает превентивные меры в целях изначального пресечения нарушений при уборке зданий и территорий от наледей и снега: руководителям организаций и учреждений объявляются предостережения. В случае, когда такие меры не работают, в дело вступают карательные санкции КоАП в зависимости от обстоятельств, рассказал Семеновский. Статья «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» влечет административный штраф для должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей и на юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

статья КоАП «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами» предполагает штраф для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

более частная статья — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Она влечет административный штраф для должностных лиц — от 500 до одной тысячи рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ответственность возникает, если причиной образования наледи стало ненадлежащее обслуживание сетей коммуникаций, что в последствии привело к образованию наледи, либо отсутствие антигололедных мероприятий.

Региональными законами предусматриваются дополнительные санкции за нарушения правил благоустройства и уборки территорий. «В случае наступления тяжелых последствий для здоровья и жизни человека практика идет по пути привлечения к ответственности должностных лиц УК по статье 293 Уголовного кодекса „Халатность“», — подчеркнул Семеновский. По части второй статьи 293 УК, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, оно может наказываться вплоть тюрьмы на пять лет с лишением права занимать определенные должности;

по части третьей статьи 293 УК, если такое деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, то оно может наказываться лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

также здесь может быть применима статья 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет.

Можно ли взыскать компенсацию с УК из-за травмы на льду? Помимо и независимо от привлечения самой УК к административной или ее должностных лиц к уголовной ответственности, пострадавшие всегда праве требовать компенсацию морального вреда по статье 151 Гражданского кодекса, а также возмещение вреда, причиненного здоровью или жизни по статье 1084 ГК. Суммы, присуждаемые в гражданско-правовом порядке, не всегда бывают высокими, особенно в части компенсации морального вреда. Административная ответственность не предполагает возмещений, рассказала 360.ru основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Административная ответственность не возместит человеку, что он где-то упал, что-то повредил, поэтому у нас всегда это гражданский суд. Ксения Зайцева

Если человек упал и получил травму, можно взыскать компенсацию, но для этого нужны подтверждения. «Но прежде всего нужно, конечно, с претензией обратиться к управляющей компании. Она, скорее всего, в 99% случаев откажет, и тогда уже можно спокойно обращаться в суд», — заключила Зайцева.

Что еще нужно знать За уличной дорожной сетью коммунальщики должны следить постоянно, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Перед снегопадом, который ожидается по прогнозу, дороги должны обрабатывать реагентом, чтобы в период осадков снег контактировал с веществом и превращался в консистенцию, которую затем убирает техника. «Снег с с улично-дорожной сети, именно с проезжей части, где в основном ездят автомобили, должен убираться. И продолжается еще до начала снегопада эта работа», — сказал юрист. У каждой управляющей организации в рамках действующей законодательства должна быть круглосуточная диспетчерская служба. В каждом регионе, у каждого губернатора есть свой портал — туда нужно отправлять жалобы в электронном виде и можно прикреплять фотографии.

Рекомендую фотографировать, причем так, чтобы было видно толщину снежного покрова. Например, с какими-то объектами: с человеком без лица, чтобы не было персональных данных, с автомобилем, с мусоркой, контейнером, размеры которых более ли менее известны, чтобы можно было увидеть, что снег не чищен, превышает допустимые нормы. Константин Крохин

Важно фиксировать время и геолокацию. Все фотографии, не только снег на земле, но в том числе сосульки на крышах, наледь на карнизах, оперативно передаются в жилищный надзор, и тот выдает предписания и предостережения управляющей организации или в местную районную администрацию. Если снег не убирают у коммерческих, социальных объектов, тогда нужно обратиться в Объединение административно-технической инспекции. По словам Крохина, штрафы к УК применяются редко — они как мотивирующая дубина или морковка в том случае, если компания действительно не реагирует. «А так выдают предписание и пытаются убрать снег. У всех не хватает дворников. Когда сильный снегопад, всем не хватает техники», — добавил он.