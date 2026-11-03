Юрист Хрулев объяснил, как добиться ремонта от застройщика после заселения

Юрист Хрулев: дефекты в квартире нужно зафиксировать до начала ремонта

Владелец квартиры может предъявить застройщику претензии из-за кривых стен даже после подписания акта приема-передачи и заселения. Гарантийные обязательства сохраняются, сообщает RT .

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев посоветовал до ремонта установить причину дефекта: провести осмотр, сделать фотографии и получить строительно-техническое заключение. Застройщика нужно письменно пригласить на обследование и предоставить доступ в квартиру. Иначе ремонт может лишить владельца части доказательств.

По действующему закону минимальная гарантия на объект составляет три года со дня передачи квартиры, на отделку — один год. Для ранее заключенных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) нужно проверить нормы на дату заключения и условия договора.

Собственник вправе потребовать бесплатного устранения дефектов, уменьшения цены или возмещения расходов с учетом договора. По спорам об отделке денежные взыскания обычно ограничены 3% цены ДДУ, если договор не предусматривает больше. На дефекты конструкции этот предел автоматически не распространяется.

Юрист рекомендовал начать с письменной претензии и совместного осмотра. В соглашении нужно закрепить стены, допустимые отклонения, технологию и сроки ремонта, порядок доступа и приемки. При необходимости можно обратиться в суд.