Новые дома для переселенцев построили в Дубне по программе реновации

В Дубне продолжается строительство жилого комплекса для переселения жителей из устаревших домов. До конца года ключи от новых квартир планируют вручить 35 семьям. Первый дом намерены сдать уже в декабре, чтобы новоселы смогли встретить в нем Новый год.

Новый жилой массив возводят в левобережной части города. По проекту здесь появятся восемь монолитных домов. В трех зданиях практически завершены основные работы с железобетонными конструкциями, а в одном уже приступили к внутренней отделке и оформлению фасадов.

«Сдача первого дома запланирована на конец декабря. Остальные дома здесь будут закончены в 2028 году», — сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.

Строительство ведется в рамках программы «Реновация Подмосковья», которая действует с 2021 года. За это время в новые квартиры из устаревшего жилья переехали около 30 тысяч человек. Всего в регионе планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров жилого фонда.

Программа охватывает 13 округов Московской области: Мытищи, Балашиху, Одинцовский, Раменский, Дубну, Серпухов, Пушкино, Королев, Химки, Подольск, Наро-Фоминск, Фрязино и Коломну. Новые дома строят с учетом необходимой для жителей инфраструктуры.