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    В Подмосковье обсудили поддержку креативного бизнеса

    Фото: Автор фото: Анастасия Повар, Олег Подлесных

    В Московской области прошло совместное заседание Комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России» и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

    Участники встречи в формате открытого диалога обсудили условия включения в реестр субъектов креативных индустрий, действующие меры поддержки, барьеры на муниципальном уровне и предложения по созданию новых возможностей для бизнеса.

    В заседании приняли участие предприниматели — члены комитета, представляющие театральное искусство, событийный маркетинг, дизайн, моду и аксессуары, фотоискусство, кино и видеопроизводство, ремесла, рекламу и креативный кластер. От министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области присутствовали заместитель министра Кирилл Жигарев, начальник управления поддержки и развития предпринимательства Костин Андрей, директор департамента поддержки и развития МСП АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Мария Садыкова и директор центра поддержки предпринимательства АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Елена Левдикова.

    Среди ключевых тем обсуждения — создание единой повестки развития креативных индустрий в муниципалитетах и механизмов межведомственного взаимодействия, расширение возможностей сотрудничества предпринимателей с учреждениями культуры, формирование базы муниципальных помещений для льготной аренды, коворкингов и арт-резиденций, поддержка креативно-производственных кластеров, развитие городских ярмарок и стимулирование спроса на креативные товары.

    «Наша задача — не просто обозначить проблемы, с которыми сталкиваются креативные предприниматели, а вместе с представителями Министерства найти практические решения. Для развития отрасли важно выстроить понятное взаимодействие бизнеса и государства на местном муниципальном уровне, а также создавать условия для развития проектов и формировать устойчивый спрос на продукцию и услуги креативных индустрий», — отметила председатель комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России» Ирина Патрикеева.

    Отдельное внимание на заседании уделили экспертному сопровождению креативных предпринимателей и вопросам работы единого окна поддержки по интеллектуальной собственности и авторскому праву.

    Участники договорились продолжать взаимодействие по обозначенным направлениям, прорабатывать предложения по развитию инфраструктуры и мер поддержки, а также укреплять сотрудничество между предпринимательским сообществом и профильными структурами региона.

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