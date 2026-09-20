Областная экологическая акция прошла в Наро-Фоминске

19 сентября жители округа приняли участие в мероприятии «Чистый лес» в микрорайоне Восточный. Местные жители, дети и студенты убрали сухостой в любимом месте прогулок.

Лесной массив в Восточном — популярное место отдыха жителей. Обычно на субботник здесь выходят собирать мусор, но в этот раз его почти не было: жители сами следят за чистотой. Поэтому задача стояла другая — убрать пиленные сухие деревья.

Под руководством лесников участники акции собирали порубочные остатки: части стволов аккуратно складывали вдоль тропинки, ветви — отдельно. В работе участвовали местные жители, экологические объединения «Зеленый патруль» и «Зеленая школа», воспитанники детского сада и студенты Бизнес-колледжа.

Работа шла дружно даже у самых юных: четырехлетняя Ксюша пришла с мамой и двухлетним братом Лешей и помогала взрослым. Пятилетняя Афина собирала веточки в кучку.

Акция «Чистый лес» традиционная — впервые она прошла в Подмосковье в 2023 году, объединив 20 площадок в 19 городских округах. Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями.