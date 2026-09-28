Реализацию новой Народной программы начали в Зарайске

После завершения выборов в Государственную думу и Московскую областную думу партия «Единая Россия» приступила выполнению новой Народной программы. В программный документ вошло около 3,5 миллионов инициатив от жителей России, в том числе более 3 тысяч — от зарайцев.

Приоритеты программы основаны на реальных запросах людей: благоустройство — 37%, дороги и транспорт — 20%, ЖКХ — 17%, образование — 10%, здравоохранение — 8%.

В Зарайске продолжается обновление инфраструктуры ЖКХ. В деревне Гололобово реконструируют очистные сооружения, которые обеспечат очистку стоков для более 1,1 тысячи жителей. В селе Чулки-Соколово изношенное оборудование заменят современными модулями водоочистки.

«Все эти объекты были построены более полувека назад и давно исчерпали свой ресурс. Мы поэтапно выполняем наказ жителей, закрепленный в народной программе, — обеспечить людей водой хорошего качества», — отметил секретарь отделения «Единой России» в Зарайске Виктор Петрущенко.

В округе развивают экономику и создают новые рабочие места. Один из ключевых проектов — молочно-товарная ферма на 2,4 тысячи голов фуражного стада.

В муниципалитете реализуется 20 инвестиционных проектов в сфере туризма: гостиницы, гостевые дома, музеи, арт-пространства и гастрономические объекты. Общий объем инвестиций составляет около 682 миллионов рублей. Инвесторы восстанавливают 14 аварийных зданий, еще по семи объектам ведутся переговоры.

«Зарайск меняется на глазах. Раньше сюда приезжали только на пару часов — посмотреть кремль и уехать. Теперь есть где остановиться, поесть, погулять. Туристы стали задерживаться, а это значит — у города появляется новая жизнь», — отметил житель Зарайска Андрей Макеев.

В Зарайской больнице начался капитальный ремонт главного корпуса в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Это долгожданное событие, которое позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и создать более комфортную рабочую среду для сотрудников», — подчеркнул главный врач Роман Рапцун.

Большое внимание уделяется и поддержке участников спецоперации. Под патронажем депутатов местного совета от «Единой России» в Зарайске — около 120 семей военнослужащих. Партия продолжит комплексную реабилитацию ветеранов СВО, помощь с трудоустройством и вовлечение их в общественно-политическую жизнь.