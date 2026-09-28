Выставку иконописи Анастасии Савченко открыли в Ногинске

В Центре культуры имени Г. В. Калиниченко в Ногинске открылась персональная выставка художницы Анастасии Савченко «Живопись о царствии небесном». Экспозиция посвящена иконописи — одному из традиционных направлений искусства, сочетающему мастерство исполнения и духовное содержание.

В экспозиции представлены работы Анастасии Савченко — члена Союза художников Подмосковья. В своих произведениях художница обращается к канонам иконописи, сохраняя традиционный подход и добавляя собственное творческое видение.

Иконопись на протяжении веков остается особым видом искусства, где каждая деталь имеет символическое значение. Работы автора позволяют зрителям увидеть не только техническое мастерство, но и глубокое отношение художницы к выбранной теме.

Торжественное открытие выставки провела председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич.

Экспозиция будет работать до 20 октября. Посетить выставку можно бесплатно.