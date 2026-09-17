Первые осенние заморозки зафиксировали в Подмосковье ночью 17 сентября

Первые осенние заморозки наблюдались в Подмосковье минувшей ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Черустях — на метеостанции полюса холода Подмосковья — столбики термометров опустилась ниже нуля и показали -0,1 градуса.

Михаил Леус в своем телеграм-канале уточнил, что в прошлом году заморозки на этой станции зарегистрировали раньше. Температура пересекла нулевую отметку 13 сентября.

По словам синоптика, базовая метеостанция ВДНХ в Москве показала минимальную температуру +7,3 градуса. Заморозки также зафиксировали в Костромской области, а ближе к 0 градусов показатели подобрались в Ивановской и Владимирской областях.