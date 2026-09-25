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    Спортсмены из Чехова в составе сборной Подмосковья выиграли турнир по лапте

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Чемпионат России, а также первый женский Кубок профессиональной лиги русской лапты прошли в Анапе. В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов.

    Среди мужчин победу одержала команда Тюменской области, на втором месте — Омская область, третье заняла Оренбургская область. В женском зачете первое место заняла команда Московской области, второе — Оренбургская область, третье — Республика Башкортостан.

    В финале женского турнира подмосковная команда показала высокую мотивацию и сыграла слаженно. Они обошли сборную Оренбургской области со счетом 38:15. За весь турнир команда из московской области потерпела лишь одно поражение — от сборной Башкирии с минимальным разрывом — 33:34.

    Особый вклад в победу внесли семь спортсменок спортивного клуба «Русская лапта» из поселка Новый Быт под Чеховом, которые стали основным костяком команды и обеспечили высокий уровень мастерства.

    «От всей души поздравляем наших землячек с этим достижением! Два трофея — показатель системной работы и высокого потенциала вида спорта. Этот успех достоин внимания спортивного руководства и станет стимулом для дальнейшего развития русской лапты в регионе. Отдельная благодарность тренерскому составу: Людмиле Дорош, Дмитрию Дорошу, Игорю Тынчерову и Владимиру Плеханову», — отметил заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.

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