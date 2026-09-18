Трехдневное голосование началось в Богородском округе

В Богородском округе ровно в 8:00 утра открылись все 127 избирательных участков. Жители муниципалитета смогут отдать свой голос в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

На каждом участке дежурят общественные наблюдатели: они следят за тем, чтобы процедура голосования проходила прозрачно и в полном соответствии с законом.

Накануне старта голосования председатель Общественной палаты Александр Щербаков лично проверил готовность одного из участков — № 1860. В ходе осмотра он оценил состояние кабинок для голосования и стационарных урн, проверил укомплектованность участковой комиссии, документацию и общую готовность помещения к приему избирателей. По итогам проверки Александр Щербаков подтвердил, что участок полностью подготовлен к работе.

«Голосование — это не просто процедура, а возможность каждого повлиять на будущее округа и региона. Приходите на участки, ваш голос важен», — подчеркнул Александр Щербаков.

Организаторы призывают жителей Богородского округа проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании: каждый голос имеет значение и помогает формировать вектор дальнейшего развития территории.