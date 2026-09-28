Более 12 тысяч обращений поступило в экстренные службы Одинцова за неделю

С 21 по 27 сентября в «Систему-112» Одинцовского округа поступило более 12 тысяч обращений. Большая часть вызовов была связана с медицинской помощью.

Чаще всего помощь требовалась медицинским службам — жители вызвали скорую помощь 4143 раза. Еще 1446 обращений поступило в полицию и Госавтоинспекцию.

По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 283 вызова, в газовую службу жители обратились 367 раз. Остальные сообщения были связаны с коммунальными вопросами.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять и очищать печи, дымоходы и отопительные приборы. Электрообогреватели нельзя оставлять рядом с легковоспламеняющимися предметами, использовать вблизи воды или применять для сушки вещей.

Также запрещено использовать газовые плиты и духовки для обогрева помещений — это может привести к отравлению угарным газом.

При возникновении пожара необходимо сразу звонить по номеру 112 или воспользоваться мобильным приложением «112 МО».