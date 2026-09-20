Глава Химок поздравила членов избирательных комиссий с днем рождения

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета продолжается в округе. Пока жители делают свой выбор, представители избирательных комиссий работают на участках — среди них оказались именинники.

Глава муниципалитета Инна Федотова лично поздравила с днем рождения Данилу Дылевского, Елену Джуманьязову и Людмилу Титаренко. Никто из них в свой праздник не ушел с участка: Данила работал на стадионе «Юность», Елена — в Сходненской детской школе искусств, Людмила — в школе № 19.

«Такие встречи — это возможность сказать теплые слова и поддержать тех, кто обеспечивает работу участков», — отметила Инна Федотова.

Она подчеркнула, что труд членов комиссий — вклад в прозрачность и легитимность выборов. От их внимательности и собранности зависит, насколько четко пройдет голосование.

Глава округа поблагодарила именинников и всех коллег по комиссиям за самоотдачу и ответственное отношение к делу.