Ярмарка и мастер-классы пройдут в Дмитрове на празднике «Дары осени» 26 сентября

Фото: Фестиваль «Сделано в Хотьково» в Сергиево-Посадском городском округе / Медиасток.рф

Праздник «Дары осени» пройдет 26 сентября на Исторической площади Дмитрова. Гостей ждут ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы, мастер-классы, концерт, экскурсии и другие мероприятия, сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Праздник подготовили музей-заповедник «Дмитровский кремль» и Центр развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем». Программа начнется с освещения плодов, выращенных жителями города на своих участках. Все желающие смогут принести на праздник собственный урожай.

На ярмарке предприниматели, фермеры, ремесленники и жители округа представят выращенные самостоятельно овощи и другие дары природы, продукты, семена и цветочные луковицы, а также изделия народных промыслов. Для детей организуют отдельную ярмарку.

Посетители смогут принять участие в тематических мастер-классах, сфотографироваться в осенней фотозоне и попробовать горячий чай из самовара. Также в течение дня пройдет концерт с участием творческих коллективов округа.

Сотрудники музея-заповедника проведут для гостей экскурсионный марафон по Дмитрову и музейным экспозициям.

Праздник начнется в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».