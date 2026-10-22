Образовательный проект «Безопасный маршрут» запустили в Подмосковье
С 22 октября по 5 ноября в Московской области проходит образовательная кампания «Безопасный маршрут». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Школьники начальных классов с помощью дидактических наборов «Дом – Школа – Дом» моделируют свои ежедневные маршруты от дома до школы и обратно, находят опасные места и учатся их обходить. Первые уроки прошли в Коломне.
«Снижение детского дорожно-транспортного травматизма — одна из наших ключевых задач. В этом году в Подмосковье удалось почти на треть сократить число погибших в ДТП детей по сравнению с прошлым годом. При этом мы видим, что 86% происшествий происходят в границах городов и поселков — там, где проходят привычные для ребенка маршруты от дома до школы. Поэтому особое внимание уделяем профилактике и современным форматам обучения», — отметил Сибатулин.
Занятие в Коломне прошло для учеников третьих классов МБОУ СОШ № 15. С помощью наклеек они построили свою реальную улицу: проезжую часть, тротуары, переходы, светофоры, остановки, дорожные знаки и другое. Затем вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции отметили потенциально опасные участки и нашли самый безопасный вариант пути.
Главная задача образовательного проекта «Безопасный маршрут» — научить детей применять теоретические знания в области безопасности дорожного движения в реальной городской среде и на своем личном маршруте. Наборы, которые используются при проведении занятий, полезны не только на школьном уроке: это удобный практический инструмент и для родителей. Можно разобрать с ребенком его безопасные маршруты от дома к тем местам, которые он наиболее часто посещает.
Владимир Севостьянов
заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции
«Обычно ребенок запоминает правила дорожного движения через лекции. Набор „Дом – Школа – Дом“ работает по-другому: это практический инструмент, который помогает ребенку разобрать свой реальный путь от дома до школы и обратно. В него входят поле для моделирования маршрута, наклейки с элементами дорожной и уличной инфраструктуры, дорожные знаки, блокнот с ключевыми правилами безопасного поведения и световозвращающий стикер. Такой формат делает правила настоящей привычкой, которая остается с ребенком на всю жизнь», — поделился руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев.
Образовательные наборы «Дом – Школа – Дом» были впервые представлены в Подмосковье и постепенно внедряются в разных округах региона. Проект направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.
Ознакомиться с видеороликом-инструкцией о наборе «Дом — Школа — Дом» можно на сайте Минтранса Подмосковья.