Образовательный проект «Безопасный маршрут» запустили в Подмосковье

С 22 октября по 5 ноября в Московской области проходит образовательная кампания «Безопасный маршрут». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Школьники начальных классов с помощью дидактических наборов «Дом – Школа – Дом» моделируют свои ежедневные маршруты от дома до школы и обратно, находят опасные места и учатся их обходить. Первые уроки прошли в Коломне.

«Снижение детского дорожно-транспортного травматизма — одна из наших ключевых задач. В этом году в Подмосковье удалось почти на треть сократить число погибших в ДТП детей по сравнению с прошлым годом. При этом мы видим, что 86% происшествий происходят в границах городов и поселков — там, где проходят привычные для ребенка маршруты от дома до школы. Поэтому особое внимание уделяем профилактике и современным форматам обучения», — отметил Сибатулин.

Занятие в Коломне прошло для учеников третьих классов МБОУ СОШ № 15. С помощью наклеек они построили свою реальную улицу: проезжую часть, тротуары, переходы, светофоры, остановки, дорожные знаки и другое. Затем вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции отметили потенциально опасные участки и нашли самый безопасный вариант пути.