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    В Наро-Фоминске ремонтируют детсад школы № 7

    Фото: Минстрой МО

    В Наро-Фоминске продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 средней школы № 7 на улице Школьной. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

    Строительная готовность объекта составляет 70%. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

    «В настоящее время на объекте 20 человек, 5 единиц техники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В здании общей площадью 921,3 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также обновят все внутренние помещения, включая пищеблок. Кроме того, пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

    Все работы на объекте завершат к 1 сентября 2027 года.

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