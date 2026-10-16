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    Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за тумана утром 16 октября

    Утром в пятницу, 16 октября, на Подмосковье опустился густой туман. Накануне сотрудники Гидрометцентра России сообщили ТАСС, что в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

    Предупреждение о потенциальной угрозе актуально до 10:00 по московскому времени 16 октября. В Гидрометцентре уточнили, что ожидается временное ухудшение видимости до 200 метров.

    Днем в пятницу воздух в Московской области прогреется до +14…+19 градусов.

    Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость движения.

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