Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за тумана утром 16 октября
Утром в пятницу, 16 октября, на Подмосковье опустился густой туман. Накануне сотрудники Гидрометцентра России сообщили ТАСС, что в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
Предупреждение о потенциальной угрозе актуально до 10:00 по московскому времени 16 октября. В Гидрометцентре уточнили, что ожидается временное ухудшение видимости до 200 метров.
Днем в пятницу воздух в Московской области прогреется до +14…+19 градусов.
Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость движения.
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