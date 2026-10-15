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    В Подмосковье отремонтировали неисправные светофоры в 10 округах

    Фото: Собкоры РИАМО

    Сотрудники Мосавтодора выявили неисправные светофорные объекты в 10 округах Подмосковья и оперативно восстановили их работу. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Светофоры привели в нормативное состояние в Реутове на улице Транспортной, в Павловском Посаде на Малом Железнодорожном проезде, в Пушкинском в городе Ивантеевке на улице Новой Слободы и в деревне Жуковке на Красноармейском шоссе, в Солнечногорске в поселке Жилино и деревне Курилово на Пятницком шоссе, в поселке городского типа Голубое и в Истре на улице Шнырева.

    Кроме того, отремонтировали светофорные объекты в Воскресенске в городе Белоозерский у остановки «Перекресток», в Балашихе в микрорайоне Купавна на улице Суворова, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Химках на Лихачевском шоссе у остановки «Совхозная улица» и в Ленинском в городе Видное на 26-м км Каширского шоссе.

    Также была обнаружена неисправная вызывная кнопка пешеходного светофора в Истре в деревне Лобаново. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» оперативно восстановили светофорный объект.

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