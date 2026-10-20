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    Подмосковные фехтовальщики выиграли золото и серебро на этапе Кубка мира

    Фото: Федерация фехтования России

    Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Касабланке (Марокко), который прошел с 13 по 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото в командном первенстве среди женщин завоевала Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в составе сборной России вместе с Айзанат Муртазаевой, Милен Бавуге Хабиманой и Анастасией Рустамовой. В финале российские шпажистки победили команду Италии. Бронза у сборной Эстонии.

    Серебряную медаль в командном первенстве среди мужчин завоевали Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе (оба — областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №4, Чехов) в составе сборной России вместе с Дмитрием Гусевым и Кириллом Онищуком. В решающем поединке россияне уступили команде Казахстана. Бронза — у сборной Франции.

    Официальный этап Кубка мира Международной федерации фехтования (FIE) категории «А» среди взрослых (Senior) — стартовый и один из важнейших рейтинговых турниров нового международного сезона 2026/2027.

    В общей сложности, включая мужскую и женскую сетку, турнир собрал порядка 330 спортсменов. Своих атлетов на турнир делегировали более 65 стран мира, включая Италию, Францию, Венгрию, Россию, Казахстан, Китай, Японию, Египет, Испанию, Канаду и Австралию.

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