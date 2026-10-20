Школа № 1 в Шатуре отметила 100-летний юбилей

Школа появилась на 10 лет раньше, чем Шатура на карте Подмосковья. Когда строилась электростанция, в маленьком деревянном здании поселка Черное озеро прозвучал первый звонок для детей рабочих Шатурской ГРЭС. А в 1935 году ученики переехали в большую кирпичную школу.

Сейчас школа № 1 — один из флагманов образования в округе. Здесь развиваются цифровые технологии, работает центр детских инициатив, 3D-лаборатории. В школе обучаются более 900 ребят, работают 65 педагогов. По случаю праздника учителям были вручены заслуженные награды.

Подарком к юбилею учебного заведения стало строительство спортивного ядра. Работы уже находятся на завершающем этапе. На территории разместят площадку для сдачи норм ГТО, футбольное поле и беговые дорожки. А в день рождения школы был заложен вишневый сад. Он стал подарком от главы округа Николая Прилуцкого.